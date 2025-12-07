Ολυμπιακός - ΑΕΚ 100-93: Ξεμούδιασμα με πολλούς πρωταγωνιστές

Μετά από το μεγάλο διάστημα αποχής, ο Ολυμπιακός επέστρεψε σε αγωνιστικούς ρυθμούς με νίκη επί της ΑΕΚ (100-93) για την 9η αγωνιστική του πρωταθλήματος στο ΣΕΦ.

Η Ένωση κατέβηκε στον αγώνα με πολλά προβλήματα τραυματισμών και ήταν ανταγωνιστική δεδομένων των συνθηκών για 15 λεπτά, όμως η ποιότητα και η πολυφωνία των «ερυθρόλευκων» δεν άφησαν περιθώριο για κάτι περισσότερο. Εντυπωσιακός ο Κρις Σίλβα με 31 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Με την νίκη αυτή η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 9/9 στο φετινό πρωτάθλημα, ενώ η ΑΕΚ έπεσε στο 5-3.

Το ματς

Στο ξεκίνημα του ματς οι γηπεδούχοι μετρούσαν 1/5 τρίποντα και ήδη 3 λάθη με την ΑΕΚ να ελέγχει το ρυθμό για το «χαμηλό» 7-7 στο 5'. Με Αρμς και Σίλβα η «Ένωση» πήγε στο +7 (14-7 στο 6') παίζοντας με μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση και με περισσότερη σκληράδα!Βεζένκοφ και Ουόκαπ «ψαλίδισαν» τη διαφορά στο -5 (19-15 στο 8'), ενώ η πρώτη περίοδος έκλεισε με τον Κουζμίνσκας με 5 προσωπικούς πόντους να «γράφει» το 24-18 για την εξαιρετική ΑΕΚ.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Χολ έδωσε πράγματα σε άμυνα και επίθεση στον προβληματικό Ολυμπιακό και μείωσε σε 28-24 (στο 13'). Ο Παπανικολάου με το δεύτερο «ερυθρόλευκο» τρίποντο έφερε το ματς στο «Χ» και στο 29-29, ενώ μία φάση μετά οι γηπεδούχοι έκλεψαν και ο Πίτερς κάρφωσε για το 31-29 (στο 15')!Ο εντυπωσιακός Σίλβα έφτασε τους 11 για το 32-31 της ΑΕΚ με καλάθι και φάουλ, όμως ο σούπερ Παπανικολάου (6π, 2/2τριπ) και ο Χολ έβαλαν πάλι μπροστά την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με 38-32 (στο 17') μετά από σερί 7-0.Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με τη διαφορά στο +15 (51-36) και τους γηπεδούχους να αλλάζουν πλήρως την εικόνα τους!

Το δεύτερο μέρος άρχισε με το ματς να έχει τρομερό επιθετικό ρυθμό και σπουδαίες φάσεις, αλλά τους Γουόρντ, Μιλουτίνοφ και Ουόκαπ να διατηρούν το «ερυθρόλευκο» προβάδισμα (61-47 στο 24'), παρότι ο Σίλβα ήταν εκπληκτικός για την ΑΕΚ με 16 πόντους. Ο Ντόρσεϊ με το πρώτο του τρίποντο «έγραψε» το 66-51 (στο 27'), ενώ ο δραστήριος Μπάρτλεϊ απάντησε άμεσα με 3/3 βολές για το 66-54.Η τρίτη περίοδος έληξε με 75-60 μετά από τρίποντο του Ουόκαπ και τον Ολυμπιακό να έχει σαφές προβάδισμα για τη νίκη στην αναμέτρηση του ΣΕΦ.

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο ο Παπανικολάου επέστρεψε και παρέμενε ορεξάτος, ενώ ο Πίτερς με δύο λάθη δεν έφερε προβλήματα στην ομάδα του για το 80-63 (στο 32΄). Στο 33ο λεπτό ο Νιλικίνα με ένα ακόμα καλάθι ανέβασε τη διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 20 πόντους (84-63) με τους φιλοξενούμενους να δείχνουν πως ξεμένουν από δυνάμεις και λύσεις. Η «Ένωση» έβγαλε αντίδραση με Σίλβα και Λεκαβίτσιους για το 84-71 (στο 35'), όμως ο Νιλικίνα και ο Πίτερς διαμόρφωσαν το 88-71 (στο 36').

Η ΑΕΚ τρία λεπτά πριν τη λήξη έκανε σερί 7-0 με τον ασταμάτητο Σίλβα (27π) και τον Μπάρτλεϊ για το 88-78 και έδωσε ενδιαφέρον στο ματς στο φινάλε του. Οι φιλοξενούμενοι έχασαν ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά στους 6, αλλά ο Λεκαβίτσιους αστόχησε σε σημαντικό τρίποντο και το σκορ έγινε 92-84 στο 38'. Ο αδιανόητος Σίλβα έφτασε τους 29 (!) με καλάθι και φάουλ για το 94-88 στο 1:17 πριν τη λήξη, όμως ο Λι με λέι απ τέλειωσε ουσιαστικά το ματς για το 96-88. Στα 27.1'' ο Παπανικολάου με το τέταρτο τρίποντό του καθόρισε οριστικά τον αγώνα για το 99-90 και στο φινάλε οι γηπεδούχοι πήραν τη νίκη με 100-93.

Τα δεκάλεπτα: 18-24, 51-36, 75-60, 100-93.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 8, Ντόρσεϊ 6, Γουόρντ 7, Βεζένκοφ 13, Μιλουτίνοφ 6, Νιλικίνα 14, Λι 10, Λαρεντζάκης 5, Παπανικολάου 12, Πίτερς 10, Χολ 8, Αντετοκούνμπο.

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι, Φλιώνης, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Σίλβα, Σκορδίλης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Ιωάννους, Μπιλιώνης.

Πηγή: Athletiko