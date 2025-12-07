Παναθηναϊκός - Πανιώνιος 110-66: «Πράσινο» ξέσπασμα με... βροχή τριπόντων από Ρογκαβόπουλο

Άμεση αντίδραση μετά την ήττα στην EuroLeague από τη Βαλένθια έβγαλε ο Παναθηναϊκός AKTOR. Το Τριφύλλι επικράτησε στο Telekom Center Athens με 110-66 κόντρα στον Πανιώνιο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan GBL.



Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε τους Τζέντι Οσμάν, Ρισόν Χολμς και Ματίας Λεσόρ στη διάθεσή του, ενώ επέλεξε να ξεκουράσει και τους Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ανοίγοντας το rotation, ωστόσο οι «πράσινοι» εμφανίστηκαν σοβαροί από το ξεκίνημα του αγώνα και έφτασαν σε μια άνετη νίκη.



Κορυφαίος όλων ο απίθανος Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος έκανε ένα απίθανο ρεκόρ με 12 εύστοχα τρίποντα! Από τον Πανιώνιο ξεχώρισε ο Νέιτ Γουότσον με πόντους και ριμπάουντ.



Πλέον, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει μπροστά του την αναμέτρηση στο Μιλάνο με την Αρμάνι για την 15η αγωνιστική της EuroLeague.



«Ζεστάθηκε» ο Ρογκαβόπουλος

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε τον αγώνα με τους Γκραντ, Τολιόπουλο, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και Φαρίντ, επιχειρώντας να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι. Το ίδιο έκανε και ο Πανιώνιος με τον Γουότσον, μένοντας κοντά στο σκορ, μέχρι τη στιγμή που ζεστάθηκε από την περιφέρεια ο Ρογκαβόπουλος. Ο Έλληνας φόργουορντ πέτυχε τρία τρίποντα για το +7 των «πράσινων» στο 6’ (20-13), ενώ με τον Γιουρτσέβεν να μπαίνει στο τελευταίο 3λεπτο και να κυριαρχεί στη ρακέτα, η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 30-21.



Κυριαρχία στη ρακέτα

Η είσοδος των Σλούκα και Σορτς στο δεύτερο δεκάλεπτο, έδωσε ακόμα καλύτερα ισορροπία στον Παναθηναϊκό. Με πίεση στην μπάλα αμυντικά και καλή κυκλοφορία επιθετικά οι «πράσινοι» έφτασαν τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, έχοντας 15 από επιθετικά ριμπάουντ. Ρογκαβόπουλος και Γιουρτσέβεν συνέχισαν να κάνουν τη μεγαλύτερη «ζημιά» στον Πανιώνιο, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει δεύτερο πόλο στην επίθεση πέρα από τον Γουότσον. Κάπως έτσι το Τριφύλλι έκλεισε το πρώτο ημίχρονο στο +19 (53-34).



Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να έχει πάρει... φωτιά και τον Βασίλη Τολιόπουλο να εκμεταλλεύεται τον πολύ χρόνο που βρέθηκε στο παρκέ και μετά την εξαιρετική δουλειά που έκανε δημιουργικά στο πρώτο μέρος, να δίνει λύσεις και από την περιφέρεια, ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και στην τρίτη περίοδο, εκτοξεύοντας τη διαφορά πάνω από τους 40 πόντους στο τέλος του δεκαλέπτου (87-46) και προσφέροντας ταυτόχρονα και πλούσιο θέαμα στους χιλιάδες φιλάθλους τους που βρέθηκαν στο Telekom Center Athens.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-21, 53-34, 87-46, 110-66