Σολνόκι - ΑΕΚ 80-69: Ήττα χωρίς βαθμολογικό αντίκτυπο για την «Ένωση» στην Ουγγαρία

Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για να φέρει την... καταστροφή για την ΑΕΚ. Η Ένωση ήταν «μέσα» στο παιχνίδι απέναντι στη Σολνόκι, όμως έπειτα από πολύ άσχημη παρουσία στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου δέχτηκε επί μέρους 17-0 μέχρι το 37', ηττήθηκε για πρώτη φορά στη φάση των ομίλων μετά από 5 νίκες. Σε ένα αποτέλεσμα το οποίο όμως δεν την... πληγώνει, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16.

Η εξέλιξη του αγώνα

Με Μπαρνς και Σικμς η Σολνόκι μπήκε καλύτερα στο παρκέ και εκμεταλλευόμενη την αστοχία της ΑΕΚ έχτισε προβάδισμα (9-4, 3'). Ο Κρνιάισκι μπήκε στην εξίσωση, με τη διαφορά να ανεβαίνει (15-4, 5'). Ο Αρμς ανέλαβε δράση για την ΑΕΚ, με την Ένωση να μειώνει (15-8, 6'). Το τρίποντο του Κριάισκι έφερε τη Σολνόκι εκ νέου σε διψήφια διαφορά (18-8, 6). Η ΑΕΚ αντέδρασε και πάλι με Κατσίβελη και Σκορδίλη να αναλαμβάνουν δράση για το 20-18 του πρώτου δεκαλέπτου.

Το τρίποντο του Αρμς έφερε την ΑΕΚ σε θέση οδηγού με το καλημέρα στο δεκάλεπτο (20-21, 11'). Η απάντηση ήρθε από τον Σκιμς λίγο αργότερα (28-25, 13'). Ο Πετσάρσκι έγινε παράγοντας στο παιχνίδι της ΑΕΚ, με την Ένωση να παίρνει τα ηνία (30-33, 15'). Το πρώτο καλάθι του Κλαβέλ ανέβασε τη διαφορά (30-36, 15'). Η Ένωση κρατούσε τον έλεγχο με τον Φλιώνη, την ώρα που οι Ούγγροι μείωσαν με τον Κρνιάισκι (37-39, 17'). Ο Βράμπατς έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (40-39, 18'). Μπάρτλεϊ και Κατσίβελης πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, με την ΑΕΚ να ανατρέπει το σκηνικό, για το 40-46 του πρώτου μέρους.

Ο ρυθμός της Σολνόκι ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τους Μπαρνς και Κρνιάισκι να φέρνουν το παιχνίδι στα ίσα (46-46, 23'). Ο Γκρέι έβαλε και πάλι σε θέση οδηγού την ΑΕΚ, όμως το τρίποντο του Μπαρνς άλλαξε τις ισορροπίες (49-48, 24'). Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και ο Ρούντνερ ανέβασε τη διαφορά (54-48, 26'). Η ΑΕΚ αντέδρασε και χάρη σε Σκορδίλη και Αρμς μείωσε σε απόσταση βολής (56-54, 28'). Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι χέρι στο σκορ, με τον Μόλναρ να δίνει ανάσα στην ομάδα του (62-58, 29'). Ο Μπάρτλεϊ είπε την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο, με τρίποντο, γράφοντας το 62-61.

Μπαρνς και Κρνιάισκι ανέλαβαν δράση για την Σολνόκι, με τους Ούγγρους να χτίζουν διαφορά στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (68-61, 32'). Οι παίκτες του Σάκοτα δεν είχαν απαντήσεις, με τον Σκιμς να φέρνει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (71-61, 33'). H AEK συνέχισε να μην βρίσκει στόχο επιθετικά, με τον Ρούντνερ να ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά (74-61, 35''). Καλάθι στην τέταρτη περίοδο δεν έμπαινε από πλευράς ΑΕΚ, με τον Σκιμς ουσιαστικά να «τελειώνει» το παιχνίδι λίγο αργότερα (78-61, 37'). Οι πρώτοι πόντοι της ΑΕΚ ήρθαν 2:42 για το τέλος, από τον Πετσάρσκι (78-63). Μέχρι το τέλος του αγώνα η κατάσταση δεν άλλαξε, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων με ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69

Πηγή: Athletiko.gr