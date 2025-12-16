Σολνόκι - ΑΕΚ 80-69: Ήττα χωρίς βαθμολογικό αντίκτυπο για την «Ένωση» στην Ουγγαρία
Ήττα (80-69) χωρίς κόστος για την «Ένωση» στην Ουγγαρία εναντίον της Σολνόκι, καθώς έχει ήδη προκριθεί στη φάση των «16» του BCL.
Ένα δεκάλεπτο ήταν αρκετό για να φέρει την... καταστροφή για την ΑΕΚ. Η Ένωση ήταν «μέσα» στο παιχνίδι απέναντι στη Σολνόκι, όμως έπειτα από πολύ άσχημη παρουσία στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου δέχτηκε επί μέρους 17-0 μέχρι το 37', ηττήθηκε για πρώτη φορά στη φάση των ομίλων μετά από 5 νίκες. Σε ένα αποτέλεσμα το οποίο όμως δεν την... πληγώνει, έχοντας εξασφαλίσει την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16.
Η εξέλιξη του αγώνα
Με Μπαρνς και Σικμς η Σολνόκι μπήκε καλύτερα στο παρκέ και εκμεταλλευόμενη την αστοχία της ΑΕΚ έχτισε προβάδισμα (9-4, 3'). Ο Κρνιάισκι μπήκε στην εξίσωση, με τη διαφορά να ανεβαίνει (15-4, 5'). Ο Αρμς ανέλαβε δράση για την ΑΕΚ, με την Ένωση να μειώνει (15-8, 6'). Το τρίποντο του Κριάισκι έφερε τη Σολνόκι εκ νέου σε διψήφια διαφορά (18-8, 6). Η ΑΕΚ αντέδρασε και πάλι με Κατσίβελη και Σκορδίλη να αναλαμβάνουν δράση για το 20-18 του πρώτου δεκαλέπτου.
Το τρίποντο του Αρμς έφερε την ΑΕΚ σε θέση οδηγού με το καλημέρα στο δεκάλεπτο (20-21, 11'). Η απάντηση ήρθε από τον Σκιμς λίγο αργότερα (28-25, 13'). Ο Πετσάρσκι έγινε παράγοντας στο παιχνίδι της ΑΕΚ, με την Ένωση να παίρνει τα ηνία (30-33, 15'). Το πρώτο καλάθι του Κλαβέλ ανέβασε τη διαφορά (30-36, 15'). Η Ένωση κρατούσε τον έλεγχο με τον Φλιώνη, την ώρα που οι Ούγγροι μείωσαν με τον Κρνιάισκι (37-39, 17'). Ο Βράμπατς έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ (40-39, 18'). Μπάρτλεϊ και Κατσίβελης πήραν την κατάσταση στα χέρια τους, με την ΑΕΚ να ανατρέπει το σκηνικό, για το 40-46 του πρώτου μέρους.
Ο ρυθμός της Σολνόκι ήταν καλύτερος στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, με τους Μπαρνς και Κρνιάισκι να φέρνουν το παιχνίδι στα ίσα (46-46, 23'). Ο Γκρέι έβαλε και πάλι σε θέση οδηγού την ΑΕΚ, όμως το τρίποντο του Μπαρνς άλλαξε τις ισορροπίες (49-48, 24'). Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και ο Ρούντνερ ανέβασε τη διαφορά (54-48, 26'). Η ΑΕΚ αντέδρασε και χάρη σε Σκορδίλη και Αρμς μείωσε σε απόσταση βολής (56-54, 28'). Οι δύο ομάδες πήγαιναν χέρι χέρι στο σκορ, με τον Μόλναρ να δίνει ανάσα στην ομάδα του (62-58, 29'). Ο Μπάρτλεϊ είπε την τελευταία λέξη στο δεκάλεπτο, με τρίποντο, γράφοντας το 62-61.
Μπαρνς και Κρνιάισκι ανέλαβαν δράση για την Σολνόκι, με τους Ούγγρους να χτίζουν διαφορά στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου (68-61, 32'). Οι παίκτες του Σάκοτα δεν είχαν απαντήσεις, με τον Σκιμς να φέρνει τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα (71-61, 33'). H AEK συνέχισε να μην βρίσκει στόχο επιθετικά, με τον Ρούντνερ να ανεβάζει κι άλλο τη διαφορά (74-61, 35''). Καλάθι στην τέταρτη περίοδο δεν έμπαινε από πλευράς ΑΕΚ, με τον Σκιμς ουσιαστικά να «τελειώνει» το παιχνίδι λίγο αργότερα (78-61, 37'). Οι πρώτοι πόντοι της ΑΕΚ ήρθαν 2:42 για το τέλος, από τον Πετσάρσκι (78-63). Μέχρι το τέλος του αγώνα η κατάσταση δεν άλλαξε, με την ΑΕΚ να ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων με ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69
Πηγή: Athletiko.gr