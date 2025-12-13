Ο Παναθηναϊκός ισοπέδωσε την ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια (63-101)

Με εκκωφαντικό τρόπο αντέδρασε ο Παναθηναϊκός AKTOR μετά την ήττα στο Μιλάνο από την Αρμάνι, επικρατώντας με 101-63 εκτός έδρας της ΑΕΚ για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Κάνοντας το τέλειο πρώτο ημίχρονο σε άμυνα κι επίθεση, με 12/15 δίποντα, 12/17 τρίποντα και 18 ασίστ για 5 λάθη, ο Εργκίν Αταμάν είδε τους παίκτες του να «καθαρίζουν» από νωρίς το ματς, καθώς προηγήθηκε με +37 (28-65) και στη συνέχεια έκανε συντήρηση δυνάμεων ενόψει της «διαβολοβδομάδας» στην EuroLeague με Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία (16/12) και Χάποελ Τελ Αβίβ στην Αθήνα (18/12).

Η ΑΕΚ από την πλευρά της δεν μπόρεσε να διαχειριστεί τις απουσίες των Κουζμίνσκας, Μπράουν, και Χαραλαμπόπουλου, (Σίλβα και Αρμς αγωνίστηκαν με ίωση) και αντέδρασε μόνο στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου αποτρέποντας μια ακόμα μεγαλύτερη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Με το μαχαίρι στα δόντια από το πρώτο λεπτό

Ο Ντούσαν Σάκοτα ξεκίνησε τον αγώνα με τους Φλιώνη, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Γκρέι και Σίλβα, ενώ ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε τους Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου και Φαρίντ. Οι φιλοξενούμενοι ξεκίνησαν με μεγάλη ένταση σε άμυνα κι επίθεση και προηγήθηκαν 9-2 με 5 σερί πόντους του Γκραντ. Οι γηπεδούχοι βρήκαν το πρώτο εντός παιδιάς καλάθι τους μετά από 4 λεπτά αγώνα από τον Μπάρτλεϊ για το 7-9, αλλά ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός. Έτρεξε σερί 12-0 και έφτασε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (12-33), πριν διαμορφώσει ο Λεκαβίτσιους το 14-33 της πρώτης περιόδου. Ένα διάστημα που οι «πράσινοι» κυριάρχησαν με 8/10 δίποντα, 4/5 τρίποντα, 8-2 ασίστ-λάθη και 9-3 ριμπάουντ, ενώ η ΑΕΚ είχε μόλις 3/12 εντός παιδιάς και 4 ασίστ για 4 λάθη.

Καταιγισμός τριπόντων και «κομπιούτερ» Γκραντ

Η παράσταση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο δεύτερο δεκάλεπτο με έναν ασύλληπτο βομβαρδισμό από την περιφέρεια. Οι «πράσινοι» πέτυχαν 8 τρίποντα, με τον Ρογκαβόπουλο να φτάνει τα 4/4 και τους Γκραντ και Τολιόπουλο να έχουν από 3/3 στο τέλος. Ειδικά ο Αμερικανός γκαρντ έκανε το τέλειο πρώτο ημίχρονο με 13 πόντους (με 5/5 σουτ) και 5 ασίστ, χωρίς κανένα λάθος. Είναι χαρακτηριστικό πως σε αυτή την περίοδο οι «πράσινοι» πέτυχαν 4 δίποντα (3 ο Γιουρτσέβεν και 1 ο Σλούκας), με ένα επιμέρους 18-3 να μετατρέπει το 22-44 σε 25-62 μέσα σε 4 λεπτά. Το ημίχρονο έκλεισε με buzzer beater τρίποντο του Τολιόπουλου με ταμπλό από τα 11 μέτρα για το 28-65, με το Τριφύλλι να κλείνει το 20λεπτο με 12/15 δίποντα, 12/17 τρίποντα, 18 ασίστ για 5 λάθη και 20-8 ριμπάουντ.

Αντέδρασε η ΑΕΚ και γλίτωσε μεγαλύτερο διασυρμό

Η ΑΕΚ βγήκε αναμενόμενα πιο επιθετική στο δεύτερο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε τη χαλαρότητα των φιλοξενούμενων κι έτρεξε ένα σερί 10-0 με δύο τρίποντα του Μπάρτλεϊ, πριν ο Ναν σκοράρει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 4,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να κάνει λάθη (6 σε 7 λεπτά, ενώ είχε 5 στο πρώτο μέρος), με τους γηπεδούχους να μειώνουν κι άλλο τη διαφορά (48-71). Ο Ρογκαβόπουλος έβαλε το πρώτο τρίποντο της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο (φτάνοντας τα 5/5 ο ίδιος) για να τρέξουν οι «πράσινοι» 12-0 σερί (με 7 συνεχόμενους του Γιουρτσέβεν) για το +35 (48-83), πριν ο Λεκαβίτσιους πετύχει ένα ακόμα buzzer beater για το 50-83 στο τέλος της τρίτης περιόδου. Ο ρυθμός έπεσε πολύ στο τέταρτο δεκάλεπτο, με τον Αταμάν να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες (μέχρι και τον

Σορτς που δεν είχε αγωνιστεί στο πρώτο ημίχρονο).



ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-33, 28-65, 50-83, 63-101

Πηγή: Athletiko.gr