Παναθηναϊκός: Νίκη-δήλωση στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης με πολλαπλά οφέλη

Υπάρχουν νίκες που προσθέτουν απλώς δύο βαθμούς στην βαθμολογία και άλλες που αλλάζουν το αφήγημα μιας σεζόν. Το διπλό του Παναθηναϊκού AKTOR στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (77-81) ανήκει ξεκάθαρα στη δεύτερη κατηγορία. Όχι μόνο επειδή ήρθε στην έδρα της πρωταθλήτριας Ευρώπης, αλλά κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο κατακτήθηκε: με σκληράδα, πνευματική αντοχή και καθαρές αποφάσεις όταν η μπάλα έκαιγε.

Το παιχνίδι δεν εξελίχθηκε σε παράσταση για έναν. Ήταν μια βραδιά όπου ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να επιστρατεύσει όλα του τα «όπλα», να αντέξει την πίεση της έδρας, τα σερί της Φενέρ και τις δικές του στιγμές αστάθειας. Μέχρι να μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο, τίποτα δεν έδειχνε δεδομένο. Εκεί όμως, οι «πράσινοι» άλλαξαν επίπεδο.

Ο μαέστρος και ο εκτελεστής

Στην επίθεση, ο Παναθηναϊκός βρήκε ισορροπία όταν το παιχνίδι πέρασε από τα χέρια του Κώστα Σλούκα. Ο αρχηγός δεν είχε καλή βραδιά στο σκοράρισμα, όμως διάβασε το ματς, οργάνωσε και έβαλε τάξη. Οι 7 ασίστ του, πολλές εκ των οποίων στο κρίσιμο τέταρτο δεκάλεπτο, ήταν όλες κομβικής σημασίας.

Και κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Κέντρικ Ναν. Ο άνθρωπος που λίγες ώρες πριν το τζάμπολ δεν ξέραμε αν θα αγωνιστεί, έπαιξε σαν να μην υπήρχε αύριο. Όχι μόνο για τους 25 πόντους του, αλλά για τον τρόπο που τους πέτυχε. Ήρεμος, αποφασιστικός, με καθαρό μυαλό. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε τις κατοχές που έπρεπε να πάρει, έβαλε τα μεγάλα καλάθια, κέρδισε φάουλ, πήγε στη γραμμή. Παράλληλα, έβγαλε ενέργεια και στην άμυνα, τελειώνοντας το ματς με 4 κλεψίματα. Ήταν ο ηγέτης που χρειαζόταν η ομάδα του.

Η «βρώμικη» δουλειά και ο X-Factor Χουάντσο

Ενώ ο Ναν εκτελούσε, η άμυνα του Παναθηναϊκού έσπαγε κόκαλα. Το ρεκόρ των 13 κλεψιμάτων (κορυφαία φετινή επίδοση) εξανάγκασε τη Φενέρ σε 22 λάθη, από τα οποία οι «πράσινοι» άντλησαν 27 πολύτιμους πόντους.

Από την άλλη ο Τζέριαν Γκραντ έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα: τη «βρώμικη» δουλειά. Κυνήγησε, ενόχλησε, χάλασε αυτοματισμούς. Δίπλα του, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Μπορεί να χρειάστηκε τρεις περιόδους για να βρει ρυθμό επιθετικά, όμως η παρουσία του ήταν καταλυτική. Σκληρός, πειθαρχημένος, παρών σε κάθε μικρή μάχη.

Η σφραγίδα του Άταμαν

Σε ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον, ο Εργκίν Άταμαν έπαιξε τον δικό του ρόλο. Δέχθηκε έντονη πίεση από την εξέδρα, όμως παρέμεινε ψύχραιμος όταν το παιχνίδι στράβωσε. Δοκίμασε σχήματα, ανακάτεψε πρόσωπα, χρησιμοποίησε τριάδες γκαρντ, χαμηλά σχήματα, ειδικές καταστάσεις. Και δικαιώθηκε.

Το αποκορύφωμα ήρθε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με το challenge που γύρισε το παιχνίδι. Μια απόφαση, ένα αντιαθλητικό φάουλ που δεν είχε σφυριχτεί αρχικά και που έδωσε στον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να «κλειδώσει» το διπλό.

Η επόμενη μέρα: Από την Πόλη στο «must win» του ΟΑΚΑ

Ο Παναθηναϊκός με ρεκόρ 10-6 έχει καταφέρει να βγει «ζωντανός» από ένα εξαιρετικά απαιτητικό πρόγραμμα. Ωστόσο, για να αποκτήσει πραγματική αξία αυτή η υπέρβαση, το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήτρη Ιτούδη είναι κομβικό.

Ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι ξέρει να κερδίζει ακόμα και στις κακές του βραδιές, κι αυτό είναι το χαρακτηριστικό των ομάδων που στο τέλος της διαδρομής βρίσκονται στο βάθρο. Αν ο Σλούκας είναι καλά (οι πρώτες εκτιμήσεις για το γόνατό του είναι καθησυχαστικές), το «τριφύλλι» έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί ότι ο πρώτος γύρος θα κλείσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.