Χάος σε αγώνα Κ18 στη Γαλλία: Φωτοβολίδες τραυμάτισαν τρεις ποδοσφαιριστές (video)

Κατά τη διάρκεια του αγώνα Κ18 ανάμεσα στη Μουζέν και τη Μπαστιά για το Κύπελλο Γαλλίας, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια που οδήγησαν στη διακοπή της αναμέτρησης. Το περιστατικό συνέβη στο 65ο λεπτό, τη στιγμή που οι γηπεδούχοι πέτυχαν την ισοφάριση, όταν φίλαθλοι άναψαν καπνογόνα και εκτόξευσαν φωτοβολίδες προς τον αγωνιστικό χώρο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν τρεις ποδοσφαιριστές της Μπαστιά, οι οποίοι παρουσίασαν προβλήματα στην όραση και μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο για ιατρικές εξετάσεις. Η κατάσταση προκάλεσε πανικό, με τον διαιτητή να αποφασίζει την οριστική διακοπή του αγώνα για λόγους ασφαλείας.

Οι δύο ομάδες καταδίκασαν τα γεγονότα, ενώ η Μπαστιά εξέφρασε την πρόθεσή της να κινηθεί νομικά κατά των υπευθύνων, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στο ποδόσφαιρο και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια νεαρών αθλητών.