Live η εντός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Χάποελ Τελ Αβίβ για τη EuroLeague

Συνέχεια στις καλές εμφανίσεις θέλει να δώσει το «τριφύλλι». Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται στο «Telekom Center Athens» την Χάποελ Τελ Αβίβ του... γνώριμου Δημήτρη Ιτούδη για την 17η αγωνιστική της EuroLeague, αναζητώντας δεύτερη συνεχόμενη ήττα μετά το διπλό απέναντι στη Φενέρ μέσα στην Πόλη. Οι Ισραηλινοί παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας, κάτι που σημαίνει πως αναμένεται να δούμε ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου με δύο εξαιρετικές ομάδες.

Η 12δα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Σλούκας, Τολιόπουλος, Γκραντ, Ναν, Ρογκαβόπουλος, Φαρίντ, Μήτογλου, Γιουρτσέβεν, Ερνανγκόμεθ.

