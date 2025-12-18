Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός-Χάποελ και οι υπόλοιπες «μάχες» της Euroleague

Μετά την σπουδαία εκτός έδρας νίκη του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15) στο Telekom Center Athens για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στη διοργάνωση με 11 νίκες και 4 ήττες.



Η αναμέτρηση στο Telekom Center Athens θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της EuroLeague