Η ώρα και το κανάλι του Παναθηναϊκός-Χάποελ και οι υπόλοιπες «μάχες» της Euroleague
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Χάποελ για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague. Ποιο κανάλι μεταδίδει τον αγώνα.
Μετά την σπουδαία εκτός έδρας νίκη του κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15) στο Telekom Center Athens για τη 17η αγωνιστική της EuroLeague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είναι στην κορυφή της βαθμολογίας στη διοργάνωση με 11 νίκες και 4 ήττες.
Η αναμέτρηση στο Telekom Center Athens θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.
Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της EuroLeague
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Βαλένθια (21:05) Novasports 6
- Αρμάνι Μιλάνο - Φενέρμπαχτσε (21:30) Novasports 5
- Ρεάλ Μαδρίτης - Παρί (21:45) Novasports 4