Παναθηναϊκός AKTOR - Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82: «Έλιωσε» τους Ισραηλινούς με ξέσπασμα στο 4ο δεκάλεπτο

Ιδανικά έκλεισε την απαιτητικότερη «διπλή» βδομάδα το τριφύλλι. Ο Παναθηναϊκός μετά το διπλό στην Πόλη επικράτησε με 93-82 της Χάποελ Τελ Αβίβ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εκμεταλλεύτηκε την δύναμη της έδρας της, ξέσπασε στο τελευταίο δεκάλεπτο και πήρε μια σημαντική νίκη απέναντι στην ομάδα που φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με αυτή τη νίκη οι «πράσινοι» ανέβηκαν στο 11-6, απέχοντας πια μόλις μια νίκη από την κορυφή της βαθμολογίας.

Το ματς

Ο Εργκίν Αταμάν ξεκίνησε με μια απρόσμενη πεντάδα το παιχνίδι. Γκράνκ, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Μήτογλου και Φαρίντ ξεκίνησαν το παιχνίδι, δείχνοντας ξεκάθαρη διάθεση να «σφίξει» την άμυνα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο «Manimal» κάρφωσε εμφατικά στο καλάθι της Χάποελ ξεσηκώνοντας το ΟΑΚΑ, με τον Οτούρου να απαντά με τον ίδιο τρόπο στην επόμενη φάση για το 8-7 των φιλοξενούμενων. Από εκείνο το σημείο και έπειτα η είσοδος του Χουάντσο έδωσε αυτό που έλειψε στο «τριφύλλι». Ο Ισπανός μαζί με τον ασταμάτητο Όσμαν έδωσαν την πρώτη διψήφια διαφορά στο «τριφύλλι», διαφορά που ανέβηκε στο +12 με το εύστοχο τρίποντο του Γκραντ (20-8, 8').

Eurokinissi

Η Χάπεολ δεν άργησε να αντιδράσει και με ένα γρήγορο 9-0 στο τελευταίο δίλεπτο της 1ης περιόδου έριξε αισθητά την απόσταση και τον ενθουσιασμό των φίλων του Παναθηναϊκού (22-17, 10'). Με τον Γιούρτσεβεν να βρίσκει διαδοχικούς πόντους και τον Μάλκομ να αρχίζει να αποτελεί πονοκέφαλο για την «πράσινη» άμυνα το παιχνίδι απέκτησε απίστευτο ρυθμό, με το «τριφύλλι» να διατηρεί το προβάδισμα στο σκορ (37-32, 15').

O Χουάντσο επέμεινε και αστόχησε σε διαδοχικά τρίποντα, Ένις και Μπράιαν έβαλαν τρία στη σειρά και η Χάποελ πέρασε μπροστά με 4, αναγκάζοντας τον Αταμάν να καλέσει τάιμ-άουτ (41-45, 19'). O Μπράιαντ στο φινάλε του ημιχρόνου κέρδισε τρεις βολές, ευστόχησε μόλις στη μια και οι φιλοξενούμενοι πήγαν στα αποδυτήρια με προβάδισμα ενός πόντου. Σκορ ημιχρόνου 45-46.

Όπως και στο ξεκίνημα του αγώνα, ο Παναθηναϊκός μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με το πόδι στο γκάζι, τρέχοντας ένα γρήγορο 9-0. Η Χάποελ (ξανά)απάντησε με δικό της σερί 7-0 και κατέβασε στον πόντο τη διαφορά, δείχνοντας πως δεν θα παραδοθεί τόσο εύκολα (54-53, 25'). Τα συνεχόμενα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ του Παναθηναϊκού ανανέωναν συνεχόμενες επιθέσεις για την Χάποελ, που παρά την αστοχία της έμενε διαρκώς κοντά στο σκορ. Ο Σλούκας με έμμεσο τρίποντο ανέβασε ξανά στο +3 τους «πράσινους» στο κλείσιμο του 3ου δεκαλέπτου (65-62, 30').

Eurokinissi

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού ανέλαβε... δράση στο τελευταίο δεκάλεπτο, πετυχαίνοντας οκτώ μαζεμένους πόντους στο κρισιμότερο σημείο του αγώνα. Όσμαν και Ναν πήραν σκυτάλη και έφεραν ξανά διψήφια διαφορά, ξεσηκώνοντας το ΟΑΚΑ και ανεβάζοντας τα ντεσιμπέλ (75-62, 33'). Ο Τούρκος φόργουορντ με δύσκολο σουτ πίσω από τα 6,75μ ξέσπασε σε έντονους πανηγυρισμούς, την στιγμή που ο Ιτούδης κάλεσε εκτάκτως τάιμ-άουτ.

Οι πράσινοι διαχειρίστηκαν άψογα το υπόλοιπο παιχνίδι, πανηγυρίζοντας το 2/2 στην απαιτητική διαβολοβδομάδα, στην οποία επικράτησαν της Φενέρ στην Πόλη και της πρωτοπόρου Χάποελ στο... καυτό ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82