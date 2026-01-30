Θεσσαλονίκη: «Σαφάρι» για αλλοδαπούς χωρίς χαρτιά – Πάνω από 115 έλεγχοι

Αστυνομικοί έλεγχοι για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας και τον εντοπισμό ατόμων που διαμένουν παράνομα στην ελληνική επικράτεια πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης. Συνολικά, από την αστυνομία ελέγχθηκαν 117 άτομα και 8 οχήματα , έγιναν 9 προσαγωγές και δύο συλλήψεις για παράνομη παραμονή στη χώρα.

