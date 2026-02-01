Φωτιά σε αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στο Αγρίνιο - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής προκάλεσε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής (01/02) σε αποθήκη και κατάστημα υποδημάτων στο κέντρο του Αγρινίου.

Η φωτιά ξεκίνησε από αποθήκη και επεκτάθηκε σε παρακείμενο κατάστημα υποδημάτων. Μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής βρέθηκε στην περιοχή, σύμφωνα με το agriniopress και έσπασαν τις εισόδους τόσο στην αποθήκη όσο και στο κατάστημα με τροχό και βαριοπούλες.

Η περιοχή πνίγηκε από πυκνούς καπνούς που είναι ορατοί σε μεγάλο μέρος του Αγρινίου.