Ακινητοποιήθηκε τρένο στο Δομοκό - Αναστάτωση για τους 300 επιβάτες του Intercity 57

Ταλαιπωρία υπήρξε για τους επιβάτες της αμαξοστοιχίας Intercity 57 που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα-Θεσσαλονίκη, λόγω τεχνικού προβλήματος που ακινητοποίησε το τρένο στην περιοχή του Δομοκού στις 19.33 το απόγευμα Τρίτης 16 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train στο σημείο μετέβησαν άμεσα δύο εφεδρικές μηχανές, προκειμένου να ρυμουλκήσουν την αμαξοστοιχία έως το Λειανοκλάδι, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία αντικατάστασης της μηχανής που παρουσίασε τη βλάβη.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της προς την Αθήνα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εταιρεία, η αμαξοστοιχία IC57 αναχώρησε από το Λειανοκλάδι με προορισμό την Αθήνα, με 93 λεπτά καθυστέρηση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται διαρκώς κοντά στους περίπου 300 επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Το ανωτέρω συμβάν αναμένεται να επηρεάσει και το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας IC 56 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) λόγω διεξαγωγής της κυκλοφορίας σε μονή σιδηροδρομική γραμμή.

Η Hellenic Train διερευνά τα αίτια της βλάβης, ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση και θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση για την εξέλιξη του δρομολογίου.

Τι ισχύει για τις αποζημιώσεις των επιβατών

Η Hellenic Train ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου για καθυστέρηση δρομολογίου από 60 έως 119 λεπτά ή με το 50% της αξίας του εισιτηρίου, σε περίπτωση καθυστέρησης 120 λεπτών και άνω. Η αποζημίωση καταβάλλεται με τους εξής τρόπους: