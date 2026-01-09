Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία στην Πάτρα - Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες

Ταλαιπωρία για δεκάδες επιβάτες προέκυψε το απόγευμα της Παρασκευής (9/1) όταν η αμαξοστοιχία 13353 που εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια - Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, ακινητοποιήθηκε.

Στην αμαξοστοιχία επέβαιναν 21 επιβάτες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν άμεσα και με ασφάλεια, με τη συνδρομή του προσωπικού της Hellenic Train, στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα. Λόγω του συμβάντος και της διακοπής της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια του Προαστιακού Πατρών στο τμήμα Αγ. Ανδρέας - Καμίνια - Αγ. Ανδρέας θα υποκατασταθούν με λεωφορεία, μέχρι νεωτέρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Hellenic Train:

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία 13353, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, στις 18:26 ακινητοποιήθηκε κατά την είσοδό της στον σταθμό του Αγ. Ανδρέα λόγω αστοχίας υποδομής.

Η Hellenic Train, σε συνεργασία με τον Διαχειριστή Υποδομής, διερευνά τα αίτια του συμβάντος και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».