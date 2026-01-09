Μητσοτάκης για δημόσια πανεπιστήμια: «Περνάμε σε νέα εποχή, το 2026 θα είναι καλύτερη χρονιά»

Με ένα νέο βίντεο στα social media ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε έναν σύντομο απολογισμό για τα δημόσια πανεπιστήμια, τονίζοντας ότι το 2025 αποτέλεσε σημαντική χρονιά για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

«Δύο κουβέντες για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια, καθώς ξεκινάει το 2026», λέει ο πρωθυπουργός στο βίντεο, παρουσιάζοντας δύο βασικά σημεία που σηματοδοτούν αλλαγή εποχής.

Πρώτον, αναφέρεται στη διαγραφή των «αιώνιων φοιτητών» από τα μητρώα των ΑΕΙ, σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά υλοποιήθηκε η σχετική δέσμευση. «Για να είμαι πιο ακριβής, 308.000 κατ’ όνομα φοιτητές, φοιτητές φαντάσματα, διεγράφησαν από τα μητρώα», υπογραμμίζει.

Το δεύτερο σημείο αφορά το γεγονός ότι το 2025 ολοκληρώθηκε χωρίς καμία ενεργή κατάληψη σε χώρους διδασκαλίας. «Τελειώνουμε πια με μια πρακτική δεκαετιών που είχε ταλαιπωρήσει το δημόσιο πανεπιστήμιο», σημειώνει, κάνοντας λόγο για «μια νέα εποχή» για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο πρωθυπουργός παρουσιάζει και δύο εικόνες, όπως λέει, που συμβολίζουν αυτή την αλλαγή. Αρχικά, το κυλικείο της Νομικής, «πώς ήταν και πώς είναι σήμερα». Στη συνέχεια, τη νέα βιβλιοθήκη του Τμήματος Θετικών Επιστημών στο ΑΠΘ, «έναν χώρο που επί δεκαετίες τελούσε υπό κατάληψη και πλέον έχει μεταμορφωθεί σε πραγματικό χώρο γνώσης».

«Αυτή είναι η εικόνα των δημοσίων πανεπιστημίων την οποία θέλουμε και για την οποία αγωνιζόμαστε», τονίζει, καταλήγοντας πως «το 2025 ήταν μια καλή χρονιά για τα δημόσια πανεπιστήμια, το 2026 θα είναι ακόμη καλύτερη».