«Τίτλοι τέλους» για 308.605 «αιώνιους» φοιτητές: Ολοκληρώθηκε η μεγάλη εκκαθάριση στα πανεπιστήμια

Στην οριστική αναδιάρθρωση των φοιτητικών καταλόγων προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ολοκληρώνοντας την πρώτη φάση της διαδικασίας εκκαθάρισης στα ελληνικά Πανεπιστήμια. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, συνολικά 308.605 μη ενεργοί Φοιτητές διεγράφησαν από τα μητρώα των Ιδρυμάτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2025.

Ποιους αφορά η διαγραφή



Η διαδικασία, η οποία υλοποιήθηκε βάσει του Ν. 4957/2022 και των τροποποιήσεων του Ν. 5224/2025, επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένες κατηγορίες:

Φοιτητές που είχαν εισαχθεί σε τετραετή προγράμματα σπουδών πριν από το 2017.

Όσους δεν πληρούσαν τα προβλεπόμενα κριτήρια για παράταση της διάρκειας φοίτησης.

Μη ενεργούς φοιτητές που δεν ανταποκρίθηκαν στις προϋποθέσεις του νέου Νόμου.

Σοφία Ζαχαράκη: «Δεν κλείνουμε πόρτες, ανοίγουμε δρόμους»



Η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη , τόνισε πως το προηγούμενο καθεστώς αδικούσε τόσο τα Ιδρύματα όσο και τους συνεπείς φοιτητές. Παράλληλα, υπογράμμισε τον ανθρώπινο χαρακτήρα της παρέμβασης, σημειώνοντας ότι το νέο πλαίσιο προβλέπει ρητές εξαιρέσεις και ευελιξία για:

Εργαζόμενους φοιτητές.

Άτομα με προβλήματα υγείας.

Φοιτητές με σοβαρές οικογενειακές ή κοινωνικές υποχρεώσεις.

«Η φοιτητική ιδιότητα δεν ισχύει εφ’ όρου ζωής σε κανένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο», δήλωσε χαρακτηριστικά η Υπουργός, προσθέτοντας ότι χιλιάδες φοιτητές αξιοποίησαν ήδη τη «δεύτερη ευκαιρία» που δόθηκε.

Στόχος ο εξορθολογισμός και οι διεθνείς κατατάξεις



Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθ. Νίκος Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για ένα αναγκαίο βήμα εξορθολογισμού του συστήματος. Με τους επικαιροποιημένους καταλόγους, τα ΑΕΙ θα μπορούν πλέον να προγραμματίζουν με ακρίβεια:

Τις ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.

Την κατανομή των πόρων και της χρηματοδότησης.

Τη βελτίωση των κριτηρίων για τις διεθνείς κατατάξεις των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Όπως επισήμανε ο κ. Παπαϊωάννου, ο στόχος είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο πιο σύγχρονο και λειτουργικό, που θα υπηρετεί ουσιαστικά τους ενεργούς φοιτητές. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να δοθούν στη δημοσιότητα και τα ακριβή στοιχεία για όσους φοιτητές επέλεξαν να κάνουν χρήση της «δεύτερης ευκαιρίας» και να επιστρέψουν ενεργά στις σπουδές τους.