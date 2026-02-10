Διευθύντρια Λυκείου βάζει τους μαθητές να... σκάβουν για να τους σβήσει τις απουσίες

Πρακτικές που παραπέμπουν σε... σωφρονιστικά καταστήματα καταγγέλλουν γονείς στο 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου, που αναφέρουν ότι η διευθύντρια βάζει τους μαθητές να προσφέρουν κοινωνική εργασία, προκειμένου να τους σβήσει απουσίες.

Για ακόμη μία φορά, το 3ο ΕΠΑΛ Χαλανδρίου βρίσκεται υπό κατάληψη, αυτή τη φορά επειδή οι μαθητές ζητούν την απομάκρυνση της διευθύντριας.



Γονείς καταγγέλλουν στο Mega ότι η λυκειάρχης έχει μια αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, η οποία μάλιστα ελλοχεύει κινδύνους ακόμη και για τη σωματική ακεραιότητα των μαθητών.



Μετά το πρόσφατο περιστατικό του Δεκεμβρίου, όταν λίγο έλειψε να κοπεί το δάχτυλο μαθητή, στην προσπάθεια να κοπούν με κόφτη οι αλυσίδες που είχαν τοποθετηθεί για την κατάληψη του σχολείου, η συγκεκριμένη διευθύντρια βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο.



«Οι γονείς των μαθητών της Α’ Λυκείου ενημερωθήκαμε για την κοινωνική εργασία που βάζει τα παιδιά να κάνουν, προκειμένου να σβηστούν μαζικές αποβολές, για τις οποίες οι γονείς δεν έχουν ενημερωθεί καν. Τα παιδιά έχουν σκάψει ένα αυλάκι στον προαύλιο χώρο για να φεύγουν τα νερά της βροχής. Τους έδωσε τσάπες και τσουγκράνες, χωρίς επίβλεψη και χωρίς συγκατάθεση από τους γονείς, κάτι που θα μπορούσε να είναι επικίνδυνο. Υποτίθεται ότι φέρνουμε τα παιδιά στο σχολείο, όχι σε σωφρονιστικό ίδρυμα», λέει η Μάγδα Αυλωνίου, μητέρα μαθητή του ΕΠΑΛ.



Οι γονείς καταγγέλλουν επίσης ότι έχουν καταργηθεί οι εκπαιδευτικές εκδρομές, αλλά και υβριστική συμπεριφορά απέναντί τους, σε επικοινωνία που είχαν με τη διευθύντρια.



Καταγγέλλουν επίσης ότι οι μαθητές πηγαίνουν στην τουαλέτα με... χρονόμετρο, καθώς αν ξεπεράσουν το χρονικό όριο των 3 λεπτών που τους δίνει η διευθύντρια, χρεώνονται με απουσία τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα.



Όπως τονίζουν οι γονείς έχουν ενημερώσει τόσο το υπουργείο Παιδείας, όσο και τη Δευτεροβάθμια, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι μέχρι στιγμής.