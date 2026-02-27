Breaking news icon BREAKING
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν πατέρας και γιος για λαθραία τσιγάρα και καπνό

Στην κατοχή του πατέρα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και 500 ευρώ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Στη σύλληψη πατέρα και γιου για ναρκωτικά και παράβαση της νομοθεσίας περί εθνικού τελωνειακού κώδικα προχώρησαν χθες Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου αστυνομικοί του Α.Τ. Παιονίας.
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «μετά από συντονισμένες ενέργειες των αστυνομικών, εντοπίστηκε ο πατέρας του να εισέρχεται σε κατάστημα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 πακέτα λαθραίων τσιγάρων και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ».

Διαβάστε περισσότερα για τις δύο συλλήψεις.

