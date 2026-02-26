Θεσσαλονίκη: Μήνυσαν ιατροδικαστή για καθυστερήσεις στις ιστολογικές εξετάσεις

Καθυστερήσεις στη διενέργεια ιστολογικών εξετάσεων που συνδέονται με θανάτους φερόμενης ιατρικής αμέλειας, καταγγέλλουν συγγενείς θανόντων και γι' αυτό το λόγο προσέφυγαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, καταθέτοντας μήνυση.



Στρέφονται κατά παθολογοανατόμου (ιατροδικαστή), τον οποίο εγκαλούν για παράβαση καθήκοντος και όποιο άλλο αδίκημα προκύψει από την έρευνα των Αρχών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ζητούν επίσης να αναζητηθούν ποινικές ευθύνες και κατά παντός άλλου υπευθύνου.

Μετά την υποβολή της μήνυσης κατά του παθολογοανατόμου αλλά και παντός υπεύθυνου, όπως αναφέρει το voria.gr, οι δικηγόροι Νίκος και Νάσος Διαλυνάς αναφέρθηκαν στις περιπτώσεις που έχουν αναλάβει και τοποθετούνται σε Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Γιαννιτσά και Γρεβενά, ενώ, όπως σημείωσαν, υπάρχουν αναφορές για πάνω από 1.000 περιπτώσεις καθυστερήσεων.



Σε σχετική συνέντευξη Τύπου, ο Νίκος Διαλυνάς κατήγγειλε «ανεπάρκεια του συστήματος υπό την επίβλεψη του υπουργείου Δικαιοσύνης για θανάτους που σχετίζονται με ιατρική αμέλεια». Σημείωσε ότι τα αστυνομικά τμήματα στα οποία έχουν υποβληθεί οι μηνύσεις δεν έχουν έχουν τα απαιτούμενα αποτελέσματα για να σχηματίσουν τις δικογραφίες, παρά γεγονός ότι καταθέτουν αιτήματα και επέρριψε ευθύνες στις εισαγγελικές αρχές που δεν επισπεύδουν τις διαδικασίες. Έκανε λόγο για τουλάχιστον 50 περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και πρόσθεσε ότι ο ίδιος παθολογοανατόμος επόπτευε και άλλες υπηρεσίες. «Όποιος ευθύνεται θα κυνηγηθεί νομίμως», είπε ο κ. Διαλυνάς.