Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο τραυματιοφορέας νοσοκομείου μετά από «θερμό» επεισόδιο με συγγενή ασθενούς

Αναστάτωση προκλήθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» στη Θεσσαλονίκη έπειτα από επεισόδιο ανάμεσα σε τραυματιοφορέα και συγγενή ασθενούς, το οποίο κατέληξε σε προσαγωγές, μηνύσεις και τη σύλληψη του εργαζομένου στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (19/5), όταν τραυματιοφορέας παρέλαβε ασθενή από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών προκειμένου να τη μεταφέρει στην Ουρολογική Κλινική για νοσηλεία, παρουσία της κόρης της.

Κατά τη μεταφορά με το ασανσέρ, ο εργαζόμενος φέρεται να μετακίνησε τα χέρια της ασθενούς ώστε να αποφευχθεί τραυματισμός κατά το κλείσιμο της πόρτας. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση της συνοδού, η οποία, σύμφωνα με καταγγελίες συναδέλφων του τραυματιοφορέα, άρχισε να τον εξυβρίζει. Ο εργαζόμενος, προκειμένου να αποφύγει περαιτέρω ένταση, παρέδωσε την ασθενή σε άλλο τραυματιοφορέα για να ολοκληρωθεί η μεταφορά της στον θάλαμο νοσηλείας. Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα συνέχισε να τον ακολουθεί στους διαδρόμους του νοσοκομείου, να τον βρίζει και στη συνέχεια να του επιτίθεται σωματικά, σκίζοντάς του τη μπλούζα και προκαλώντας του εκδορές στο πρόσωπο.



Στο σημείο παρενέβησαν εργαζόμενοι του νοσοκομείου, ενώ κατά τη διάρκεια της αναστάτωσης η ίδια γυναίκα φέρεται να παραπάτησε και να τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για προληπτικές εξετάσεις. Αμέσως μετά ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο τραυματιοφορέας οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, συγγενικό πρόσωπο της ασθενούς υπέβαλε μήνυση σε βάρος του για εξύβριση, με αποτέλεσμα τη σύλληψή του στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.



Η διοίκηση του νοσοκομείου βρίσκεται στο πλευρό του εργαζομένου, παρέχοντάς του νομική υποστήριξη μέσω του νομικού συμβούλου του ιδρύματος. Συνάδελφοί του εκφράζουν την αγανάκτησή τους για το περιστατικό, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για εργαζόμενο με πολυετή υπηρεσία και χωρίς κανένα πειθαρχικό παράπτωμα στην επαγγελματική του πορεία, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή – όπως τη χαρακτηρίζουν – κατάσταση βίας εντός νοσοκομείου.