Καλάβρυτα: Ταλαιπωρία για επιβάτες του Οδοντωτού - Διακόπτονται τα δρομολόγια λόγω πτώσης δέντρου

Μια απίστευτη ταλαιπωρία βιώνουν δεκάδες επιβάτες του Οδοντωτού στα Καλάβρυτα καθώς το μεσημέρι της Τρίτης 20 Ιανουαρίου διακόπηκε το δρομολόγιο στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα – Διακοπτό λόγω της κακοκαιρίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας Hellenic Train έγινε γνωστό ότι διακόπτονται μέχρι νεωτέρας τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής.

Προβλήματα στα δρομολόγια πλοίων

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν, προκλήθηκαν προβλήματα ακόμη και σε ακτοπλοϊκά δρομολόγια.

Από νωρίς το πρωί, όπως αναφέρει το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά τα υδροπτέρυγα προς τον Αργοσαρωνικό εκτελούν τα δρομολόγιά τους κατόπιν απόφασης του πλοιάρχου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Κλειστό παραμένει το πορθμείο στη γραμμή Ρίο - Αντίρριο, λόγω των δυσμενών συνθηκών στη θαλάσσια περιοχή.

Συγκεκριμένα, στο σημείο ισχύουν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις καθώς σύμφωνα με την «Γέφυρα» ΑΕ, «απαγορεύεται λόγω των ισχυρών ανέμων, η διέλευση σε πεζούς, δίκυκλα, τροχόσπιτα και κενά φορτίου οχήματα με υψηλές πλευρές».

Όσον αφορά στα ΙΧ επιβατικά οχήματα, συνιστάται «να διέρχονται με ιδιαίτερη προσοχή, προσαρμόζοντας κατάλληλα την ταχύτητά τους, ενώ απαγορεύονται οι προσπεράσεις οχημάτων».

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων, έχουν διακοπεί τα δρομολόγια των φέρι μποτ στην πορθμειακή γραμμή Ρίου-Αντιρρίου.

Παράλληλα, περιορισμοί ισχύουν και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο και Κεφαλονιά. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, θα εκτελεστεί μόνο το πρωινό δρομολόγιο των 07:45, ενώ στη συνέχεια οι γραμμές θα παραμείνουν προσωρινά κλειστές.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τα λιμεναρχεία και τις ναυτιλιακές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, για την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωσή τους σχετικά με τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Όπως αναφέρεται στην πρόγνωση της ΕΜΥ, για σήμερα Τρίτη, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα αναμένονται λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια - παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά - ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14 με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.