Τραγωδία στην Πάτρα: Δύο νέοι άνθρωποι νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα

Τροχαίο δυστύχημα με δύο νέους ανθρώπους νεκρούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου 24 Ιανουαρίου στην περιοχή της παραλίας, στην Πάτρα.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα tempo24, το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ξέφυγε από την πορεία του και καρφώθηκε σε κολόνα.

TEMPO 24

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Τροχαίας Πατρών, του ΕΚΑΒ και της Πυροσβεστικής και επικράτησε μεγάλη αναστάτωση.



Δυστυχώς, λίγο αργότερα, έγινε γνωστό ότι οι δύο νέοι άνθρωποι δεν κατάφεραν να κρατηθούν στη ζωή.