Ξεκίνησε η δίκη για το τροχαίο με την Πόρσε: Αντί για αυτόφωρο ο 45χρονος είχε πάει για... μπέργκερ

Σοκάρουν οι νέες πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το σφοδρό τροχαίο στην Κρήτη στις 11 Ιανουαρίου 2025 που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 22χρονου Παναγιώτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το τοπικό μέσο zarpanews.gr, ο 45χρονος οδηγός, Ο οδηγός μετήχθη λίγο μετά τις 9 το πρωί της Τετάρτης στα Δικαστήρια Χανίων. καθώς η δίκη του οποίου έχει ξεκινήσει στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Κρήτης στα Χανιά και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά το μεσημέρι.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, τρεις ώρες πριν το τραγικό συμβάν είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ και υπότροπος, χωρίς δίπλωμα.

Η κατάθεση των μαρτύρων κατηγορίας, ολοκληρώθηκε στις 11 το πρωί και η δίκη συνεχίστηκε με τα αναγνωστέα. Σύμφωνα με τις μετρήσεις, μετά το δυστύχημα ο οδηγός βρέθηκε με 1,99 mg αλκοόλ στο αίμα και θετικός στα αντιψυχωσικά δηλαδή μετά τον αστυνομικό έλεγχο, συνέχισε να πίνει!

Καταλυτική για την υπόθεση ήταν η μαρτυρία του οδηγού που κατέγραψε και δημοσιοποίησε το zarpanews.gr, ο οποίος λίγο νωρίτερα είχε ειδοποιήσει το 100 μετά από επικίνδυνους ελιγμούς και τραμπουκισμούς του 45χρονου σε βάρος του, στην πλατεία Δικαστηρίων.

Το δικαστήριο έδωσε μεγάλη έμφαση στο συμβάν αυτό, προσπαθώντας να διερευνήσει τόσο την οδηγική συμπεριφορά του, όσο και την επιθετική του στάση απέναντι στον οδηγό.

Πήγαν και για μπέργκερ

Λίγη ώρα μετά και λίγα μέτρα πιο πέρα, πράγματι έγινε ο αστυνομικός έλεγχος αλλά αντί να ακινητοποιηθεί το όχημα, έγινε συμφωνία να το οδηγήσει ο άλλος επιβάτης.

Μετά το συμβάν και παρότι η μέτρησή του ήταν πολύ πάνω από το όριο του αυτοφώρου, παρότι οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και μάλιστα γνώριζαν ότι υπήρχε καταγγελία σε βάρος του…. τον άφησαν ελεύθερο και εκείνος συνέχισε τη διασκέδασή του.

Μάλιστα όταν έφυγαν από το μπαρ στην Ηρώων Πολυτεχνείου, συνέχισαν τη βραδιά τρώγοντας μπέργκερ στην περιοχή Γογονή.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον 45χρονο είναι οι εξής:

Επικίνδυνη οδήγηση λόγω κατανάλωσης οινοπνεύµατος και λόγω οδήγησης οχήµατος εντός κατοικηµένης περιοχής µε ταχύτητα που υπερβαίνει το επιτρεπόµενο όριο ταχύτητας κατά τουλάχιστο 40χλµ/ωρα, η οποία είχε ως αποτέλεσµα το θάνατο άλλου.

Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύµατος καθ’ υποτροπή.

Οδήγηση υπό την επίδραση φαρµάκων που σύµφωνα µε τις οδηγίες τους ενδέχεται να επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.

Οδήγηση άνευ ικανότητας οδήγησης.

Στο μεταξύ όπως έγινε γνωστό, οι αστυνομικοί που έκαναν τον έλεγχο ήδη έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά ενώ σε βάρος τους έχει σχηματιστεί και ποινική δικογραφία για παράβαση καθήκοντος.

Προκάλεσε την οικογένεια ο πραγματογνώμονας

Στο μεταξύ ένταση στην οικογένεια του θύματος προκάλεσε η κατάθεση του τεχνικού συμβούλου του κατηγορουμένου, ο οποίος υποστήριξε πως για το συμβάν προκύπτει συνυπαιτιότητα.

«Και τα δύο οχήματα έτρεχαν πάρα πολύ» τόνισε μεταξύ άλλων. Ο πατέρας του 22χρονου θύματος αποδοκίμασε την κατάθεση, φωνάζοντας «ντροπή» με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από την αίθουσα.