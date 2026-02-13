Χαμόγελο του Παιδιού: Εξαφάνιση 14χρονου στην Λάρισα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Λάρισας καθώς εξαφανίστηκε ένας ανήλικος. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που έβγαλε Το «Χαμόγελο του Παιδιού», την Παρασκευή 13/02/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Λάρισα, ο ανήλικος Αχμεντ (ον.) Μοχάμεντ (επ.), 14 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή του και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Άχμεντ Μοχάμεντ έχει ύψος 1,65 μ., είναι αδύνατος, έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρες φόρμες και μαύρο μπουφάν.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με το «Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.