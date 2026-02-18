Missing Alert: Εξαφάνιση 20χρονης από την περιοχή της Δάφνης

Την κινητοποίηση των Αρχών προκαλεί η εξαφάνιση, στις 17/02/2026, μεσημεριανές ώρες, από την περιοχή της Δάφνης της 20χρονης Ραφαέλας Καλαμιώτη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε μία ημέρα μετά, την Τετάρτη 18/02/2026,, για την εξαφάνιση της 20χρονης και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας της, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.



Η Ραφαέλα Καλαμιώτη έχει ύψος 1,60 μ. είναι αδύνατη, και έχει μαύρα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο μπουφάν, μαύρο σετ φόρμας με γκρι σχέδια και μαύρα παπούτσια.



Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.