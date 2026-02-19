Αγνοείται 52χρονος στα Χανιά - Έφυγε από το σπίτι του χωρίς κινητό

Συναγερμός έχει σημάνει στα Χανιά για εξαφάνιση 52χρονου από την περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, ο 52χρονος έφυγε το πρωί της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου από το σπίτι του με το αυτοκίνητό του, χωρίς να πάρει μαζί του το κινητό τηλέφωνο. Από εκείνη τη στιγμή δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.



Η σύζυγός του ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές το βράδυ της ίδιας ημέρας, καθώς δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του.



Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο άνδρας αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.



Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.