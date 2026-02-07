Το ημερολόγιο έδειχνε 6 Φεβρουαρίου 2015. Αυτή θα ήταν και η τελευταία μέρα που θα έβλεπε κάποιος ζωντανό τον φοιτητή Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ήταν μεσημέρι Παρασκευής, όταν ο 20χρονος σπουδαστής της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων έφυγε βιαστικά από την εστία και το δωμάτιό του, αφήνοντας πίσω πορτοφόλι, μπουφάν, πάσο και κινητό -«προέκταση του χεριού του» θα το περιέγραφε αργότερα η μητέρα του.

Η εξαφάνιση του 20χρονου δεν ήταν απλώς ένα ακόμη αστυνομικό γεγονός. Ήταν η αρχή μιας υπόθεσης που συγκλόνισε την Ελλάδα, κράτησε καθηλωμένη την κοινή γνώμη για εβδομάδες και ανέδειξε με τον πιο σκληρό τρόπο το σκοτεινό πρόσωπο του εκφοβισμού και της σιωπής μέσα σε κλειστές κοινωνίες. Η αγωνία για την τύχη του Βαγγέλη Γιακουμάκη μετατράπηκε σε συλλογικό τραύμα, ενώ οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν άνοιξαν μια πληγή που παραμένει ανοιχτή μέχρι σήμερα.



Η μέρα της εξαφάνισης

Ο συγκάτοικός του θα ισχυριζόταν πως εκείνη η μέρα άρχισε σαν όλες τις άλλες, με τον Βαγγέλη να μη δείχνει ότι τον απασχολεί κάτι ιδιαίτερο, τουλάχιστον στην αρχή.

«Όλο το πρωί ήταν όπως πάντα», θα πει σε εφημερίδα. «Πήγαμε μαζί στο μάθημα και γύρω στις 12.00 πήραμε βαθμούς. Γυρίσαμε με μια μεγάλη παρέα στο δωμάτιό μας και κάναμε χαβαλέ, γκρινιάζοντας για τη βαθμολογία μας. Ο Βαγγέλης έλεγε: ”Τι βαθμοί είναι αυτοί; Πέρσι είχα 16, φέτος 12”. Δεν ήταν όμως η εξαίρεση. Όλοι εκεί ήμασταν, στο 12 με 13».

Έμειναν για λίγο στο δωμάτιο και, αφού έφαγαν τα σπιτικά κεφτεδάκια που του πρόσφερε ο συγκάτοικός του, ο Γιακουμάκης βγήκε και πήγε προς την εξωτερική τουαλέτα της εστίας. Όταν επέστρεψε, όπως θα πει ο ίδιος μάρτυρας, «δεν ήταν τρομαγμένος. Φαινόταν, ωστόσο, να είναι στον κόσμο του. Μου μιλούσε και το μυαλό του ήταν αλλού».

Λίγο μετά, ο Βαγγέλης είπε απλώς ένα «φεύγω», χωρίς να εξηγήσει τίποτα, κάτι που δεν συνήθιζε: δεν έφευγε ποτέ χωρίς να ενημερώσει τον συγκάτοικό του πού πηγαίνει. Επειδή, όμως, ήξερε ότι ο άλλος είχε χάσει τα κλειδιά του, τον ρώτησε αν ήθελε να του αφήσει τα δικά του ή να τα πάρει μαζί.

«Του λέω ”αν αργήσεις και δεν γυρίσεις πριν φύγω, το δωμάτιο θα μείνει ανοικτό”. Έκανε μια κίνηση σαν να έβαζε τα κλειδιά στην κλειδαριά. Και πάλι, όμως, από την αφηρημάδα που είχε, τα ξανάβγαλε και τα πήρε μαζί του».

Ήταν 13.50. Και ήταν η τελευταία φορά που κάποιος θα έβλεπε τον 20χρονο φοιτητή ζωντανό.

Ο Βαγγέλης εξαφανίζεται

Το κινητό του, παρατημένο στο δωμάτιο της εστίας, χτυπούσε ξανά και ξανά, όμως δεν απαντούσε κανείς. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν η μητέρα του, που όσο περνούσε η ώρα, η αγωνία μεγάλωνε. Στις 7 το απόγευμα θα καλέσει συμφοιτητές του, αλλά κανείς δεν θα γνωρίζει πού βρίσκεται.

«Τον έπαιρνα τηλέφωνο όλο το απόγευμα και δεν το σήκωνε», θα πει η ίδια. «Αρχίσαμε να ανησυχούμε και πήραμε τους φίλους του μήπως ξέρανε κάτι».

Περίπου στις 10 το βράδυ, φοιτητές της σχολής χωρίστηκαν σε ομάδες και άρχισαν να τον αναζητούν, χωρίς να καταφέρουν κάτι.

Στην αρχή, οι έρευνες εστίασαν στην περιοχή γύρω από τη σχολή. Από την επόμενη ημέρα, Αστυνομία, άνδρες της ΕΜΑΚ, εθελοντές αλλά και ελικόπτερο «χτένισαν» την περιοχή, όπως και την παραλίμνια ζώνη.

Παράλληλα, οι γονείς του απευθύνθηκαν και στην εκπομπή Φως στο Τούνελ. Δέκα ημέρες μετά την εξαφάνιση, η Αγγελική Νικολούλη ξεκίνησε τη δική της έρευνα.

Ο Βαγγέλης Γιακουμάκης, όμως, παρέμενε άφαντος.

Οι βασανισμοί του φοιτητή έρχονται στο φως

Σύντομα, το ενδιαφέρον της αστυνομίας μετατοπίστηκε στο εσωτερικό της σχολής και στους φοιτητές, με έμφαση σε μια παρέα Κρητικών που συναναστρεφόταν τον Γιακουμάκη. Τότε, σταδιακά, άρχισαν να ακούγονται όσα μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν λέγονταν. Όπως θα φανεί, ο 20χρονος από το Σέλλι Ρεθύμνου ήταν θύμα σκληρού, καθημερινού bullying από συγκεκριμένα άτομα.

Στο κατηγορητήριο που θα συνταχθεί αργότερα, θα καταγραφούν συνολικά 23 περιστατικά κακοποίησης σε βάρος του Γιακουμάκη, εντός και εκτός της Γαλακτοκομικής Σχολής, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιανουάριο του 2015.

Ενδεικτικά, μετά τα μεσάνυχτα της 25ης Ιανουαρίου 2015, σε διάδρομο της εστίας, ένας από τους κατηγορούμενους φέρεται να κυνήγησε τον Γιακουμάκη κρατώντας ένα χοντρό κόκκινο ύφασμα, το πέρασε στον λαιμό του σαν θηλιά και, τραβώντας τον βίαια προς τα πίσω, τον μετέφερε σε δωμάτιο. Εκεί, μαζί με άλλους πέντε, φέρονται να τον χτύπησαν, πετώντας τον με δύναμη από τον έναν στον άλλον και πάνω στη ντουλάπα του δωματίου.

Σε άλλο περιστατικό, ο ίδιος κατηγορούμενος, με τη βοήθεια άλλων τριών, φέρεται πως αφού ακινητοποίησε με τη βία τον 20χρονο, «βάζοντάς τον έτσι στο δωµάτιό του, τον έδεσε στο πάτωµα µε ένα µακρύ χοντρό σχοινί και τον χτύπησε επανειληµµένα στο πρόσωπο, τόσο µε τα χέρια του όσο και µε µια βούρτσα που γυαλίζουν τα στιβάνια (µπότες), προξενώντας έτσι σ’ αυτόν µώλωπες και εκδορές».

Τον Νοέμβριο του 2014, δύο από τους κατηγορούμενους φέρονται ότι τύλιξαν επανειλημμένα με κολλητική ταινία το κεφάλι του Βαγγέλη Γιακουμάκη και τον χτύπησαν στην περιοχή των γεννητικών οργάνων.

Τον Ιανουάριο του ίδιου έτους, τέσσερις συγκατηγορούμενοι φέρονται ότι τον έριξαν στο κρεβάτι και έπεσαν πάνω του, χτυπώντας τον ταυτόχρονα σε όλο το σώμα, προκαλώντας του μώλωπες και παροδική ασφυξία.

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2014, έξι κατηγορούμενοι φέρονται ότι κλείδωσαν με τη βία και για πολλή ώρα τον Γιακουμάκη μέσα σε ντουλάπα δωματίου της εστίας και τον εξανάγκασαν να τραγουδά κάθε φορά που του πετούσαν κέρματα, μέχρι να τον αφήσουν.

Αρκετά από τα παραπάνω θα ακουστούν και στην εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη. «Οι Κρητικοί τον έκλειναν στην ντουλάπα και για να βγει έπρεπε να πει ένα τραγούδι», θα πει ένας μάρτυρας. Θα του πετούσαν και κέρματα μέσα, σαν να «παίζουν» με ένα ζωντανό τζουκ μποξ.

Αργότερα, οι ίδιοι οι Κρητικοί θα επιχειρήσουν να παρουσιάσουν τις πράξεις τους ως «αγορίστικα παιχνίδια», απλά πειράγματα σε φιλικό πλαίσιο. «Δεν είμαστε τραμπούκοι, ούτε φονιάδες», θα λένε, αρνούμενοι τα καψόνια και κάνοντας λόγο για άδικη στοχοποίηση.

Μέσα σε αυτό το κύμα αποκαλύψεων, η μητέρα του Γιακουμάκη θα θυμηθεί ένα παράξενο περιστατικό από τις αμέσως προηγούμενες Απόκριες: καθηγήτρια της σχολής την είχε καλέσει για να την ενημερώσει ότι, λόγω προβλημάτων με κάποια παιδιά, το συμβούλιο και ο διευθυντής αποφάσισαν να αλλάξουν όροφο και δωμάτιο στον Βαγγέλη.

«Δεν συμβαίνει τίποτα μαμά, αστεία κάνουμε» θα της πει ο ίδιος, αν και στη συνέχεια θα γίνει γνωστό πως για αυτή την αλλαγή οι συμφοιτητές του τον αποκαλούσαν «ρουφιάνο» στους διαδρόμους.

Δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση, και ενώ οι καταγγελίες για άγριο bullying φουντώνουν, τριμελής επιτροπή του Ελληνικού Οργανισμού Γεωργίας, με επικεφαλής τον νομικό σύμβουλο Ανδρέα Αθανασόπουλο, φτάνει στα Ιωάννινα για να διαπιστώσει τι ισχύει.

Το αποτέλεσμα ήταν σαφές: ο Βαγγέλης Γιακουμάκης ήταν θύμα ενδοσχολικής βίας. Ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Βαγγέλης Αποστόλου, θα ζητήσει την παραίτηση του διευθυντή της Γαλακτοκομικής Σχολής και το πόρισμα θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές Αρχές.

Την ίδια ώρα, άρχισε να κυκλοφορεί και σενάριο περί εμπλοκής πολιτικού προσώπου, που φερόταν ότι μεσολάβησε υπέρ της ομάδας των Κρητικών. Σύντομα θα γίνει γνωστό ότι πρόκειται για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστο Μαρκογιαννάκη. Ο ίδιος θα παραδεχτεί δημόσια πως παρενέβη στη σχολή για λογαριασμό φοιτητή, υποστηρίζοντας όμως ότι αφορούσε διαφορετικό περιστατικό, άσχετο με την υπόθεση του 20χρονου.

Η χειρότερη σκέψη γίνεται πραγματικότητα

Στις 15 Μαρτίου, στις 7:40 το πρωί Κυριακής, ένα ζευγάρι που περνούσε από την περιοχή Ανατολή, περίπου 800 μέτρα από τη Γαλακτοκομική Σχολή, αντιμετώπισε πρόβλημα όταν το αυτοκίνητό του κόλλησε στη λάσπη. Ψάχνοντας κάτι για να ξεκολλήσουν τις ρόδες, εντόπισαν τυχαία, ένα πτώμα σε προχωρημένη σήψη.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ο ιατροδικαστής Θεόδωρος Βουγιουκλάκης. Πολύ γρήγορα επιβεβαιώθηκε ότι επρόκειτο για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, 37 ημέρες μετά την εξαφάνισή του. Ο θείος του, Γιώργος Βιρδιαδάκης, κλήθηκε επί τόπου και αναγνώρισε τη σορό.

Ο 20χρονος είχε τραύμα στο δεξί χέρι, ενώ στα αριστερά του βρέθηκε πεσμένο ένα μαχαίρι. Φορούσε τα ίδια ρούχα με εκείνα που είχαν περιγραφεί την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του: σκούρο φούτερ με τη λέξη ITALIA, τζιν παντελόνι και μαύρα μποτάκια. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο Βαγγέλης Γιακουμάκης είχε πεθάνει την ημέρα της εξαφάνισής του.

Οι έρευνες για τα αίτια και τις συνθήκες του θανάτου του συνεχίστηκαν τις επόμενες ημέρες, παράλληλα με τις αποκαλύψεις για τα βασανιστήρια που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, υπέστη από συμφοιτητές του.

Μετά τον εντοπισμό της σορού, διοργανώθηκαν συγκεντρώσεις και πορείες κατά της βίας και του εκφοβισμού σε πόλεις της Ελλάδας, στη μνήμη του. Στις 4 Ιουλίου 2016, δημοσιοποιήθηκε και αποκαλυπτικό βίντεο από κινητό, με τραμπουκισμούς και άσκηση βίας σε βάρος του.

Η πολύκροτη δίκη

Συνολικά οκτώ άτομα πέρασαν το κατώφλι του ανακριτή τον Δεκέμβριο του 2018, κατηγορούμενοι για πρόκληση σωματικών βλαβών και άσκηση παράνομης βίας κατά του Γιακουμάκη. Μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ελεύθεροι.

Τον Φεβρουάριο του 2019 ξεκίνησε η πολύκροτη δίκη, με κατηγορούμενους εννιά νεαρούς, ηλικίας 21 έως 25 ετών, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων, δι’ απευθείας κλήσεως, για το αδίκημα της «επικίνδυνης σωµατικής βλάβης από κοινού και κατά µόνας, κατ’ εξακολούθηση».

Η διαδικασία καθυστέρησε εξαιτίας της στάσης μαρτύρων. Κάποιοι επικαλέστηκαν «αμνησία», όπως σχολίασε ειρωνικά η έδρα, ενώ άλλοι αρνήθηκαν ακόμη και να καταθέσουν. Σημειώνεται ότι κανείς από τους κατηγορούμενους δεν εμφανίστηκε για απολογία.

Ο εισαγγελέας θα περιγράψει τον Βαγγέλη Γιακουμάκη ως ήσυχο και ευγενικό παιδί και θα χαρακτηρίσει ως «συμμορία» την παρέα των Κρητικών, κάνοντας λόγο για γενικότερη παραβατική συμπεριφορά. Θα ζητήσει να απορριφθούν οι ισχυρισμοί ότι όλα έγιναν «για πλάκα» και θα προτείνει την ενοχή των οκτώ και την αθώωση του ενός.

«Για μένα η πρόταση του εισαγγελέα είναι μια δικαίωση για τη μνήμη του Βαγγέλη», θα πει ο πατέρας του στον ANT1. «Για να φανούν οι αξίες ενός ανθρώπου έπρεπε να χαθεί;».

Τον Ιούνιο του 2019, σε πρώτο βαθμό, το δικαστήριο θα κρίνει ένοχους οκτώ από τους εννιά. Στους πέντε θα επιβληθεί ποινή 36 μηνών μέχρι την εκδίκαση της έφεσης, ενώ στους άλλους τρεις θα επιβληθεί ποινή 150 ωρών κοινωφελούς εργασίας στο Ηράκλειο, καθώς κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης ήταν ανήλικοι.

Η οικογένεια του Βαγγέλη Γιακουμάκη θα μιλήσει για δικαίωση. Ο συνήγορος της οικογένειας, Δημήτρης Μπούκας, θα μεταφέρει τη δήλωση του πατέρα, Ανδρέα Γιακουμάκη:

«Νιώθω την ανάγκη να πω, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλον τον κόσμο, αν με ένα ευχαριστώ μπορώ να καλύψω όλη αυτή την αγάπη και τον σεβασμό που έχουμε λάβει όλα αυτά τα χρόνια. Για τον Βαγγέλη δεν ντρέπομαι. Για την Κρήτη, δεν ντρέπομαι. Η Κρήτη έχει παλικάρια και η εικόνα που αποδείχτηκε στο Δικαστήριο δεν έχει να κάνει με τα παλικάρια της Κρήτης».

Και πάλι ένοχοι

Μετά την απόφαση, οι καταδικασθέντες άσκησαν έφεση. Λόγω πανδημίας και περιοριστικών μέτρων, η εκδίκαση καθυστέρησε και τελικά άρχισε στις 10 Ιουνίου 2021, για να ολοκληρωθεί σχεδόν έναν μήνα αργότερα, στις 7 Ιουλίου.

Η εισαγγελέας θα εισηγηθεί εκ νέου την ενοχή των κατηγορουμένων, προτείνοντας την ίδια ποινή με την πρωτόδικη. Στην αγόρευσή της θα σημειώσει:

«Δεν προκύπτει από πουθενά ότι δεν ήθελαν να προξενήσουν βλάβη. Είχαν την ικανότητα να καταλάβουν τι είναι αυτό που κάνουν. Μετά από 6 χρόνια δεν αναλογίστηκαν τις πράξεις τους μήπως με αυτές συνέβαλαν, έστω και κατ’ ελάχιστο όχι παραπάνω, στον θάνατο του Βαγγέλη. Κανείς δεν ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Βαγγέλη που πέρασε όλα αυτά. Μόνο οι κατηγορούμενοι και οι φίλοι τους αποκάλεσαν με ασέβεια και θράσος πλάκες αυτά τα περιστατικά. Θα ήθελα να είναι εδώ σήμερα οι κατηγορούμενοι αλλά σέβομαι το δικαίωμά τους. Οι αρμόδιοι ηθελημένα δεν αντιλήφθηκαν τη σιωπή του Βαγγέλη. Κρίνω ότι οι πράξεις τελέστηκαν και προτείνω της ενοχή τους για επικίνδυνες σωματικές βλάβες κάτω από επικίνδυνες συνθήκες».

Οι πέντε από τους οκτώ θα κριθούν ξανά ένοχοι, όπως και πρωτόδικα. Για τους υπόλοιπους τρεις, που τότε ήταν ανήλικοι, το δικαστήριο θα αποφανθεί ότι τέλεσαν τις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται.

Τη στιγμή που η πρόεδρος ανακοίνωνε την απόφαση, η μητέρα του Βαγγέλη Γιακουμάκη ξέσπασε σε λυγμούς και έπεσε στην αγκαλιά του συζύγου της.