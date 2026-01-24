Ήταν 3 Φεβρουαρίου του 2006, μια μέρα που τόσο η τοπική κοινωνία της Βέροιας, όσο και το πανελλήνιο δύσκολα θα ξεχάσει. Η εξαφάνιση ενός 11χρονου αγοριού στην καρδιά της Βέροιας ήρθε να τη χαράξει ανεξίτηλα στη συλλογική μνήμη.

Ήταν η τελευταία μέρα που η οικογένεια, οι φίλοι και η γειτονιά του Άλεξ Μεσχισβίλι, χωρίς να το γνωρίζουν, θα τον έβλεπαν, αλλά και η πρώτη μέρα ενός ατελείωτου μαραθωνίου αναζήτησης κάθε ίχνους του. Η εξαφάνιση του 11χρονου Άλεξ Μεσχισβίλι τον Φεβρουάριο του 2006 παραμένει ένα από τα πιο μυστηριώδη και πολυσυζητημένα εγκληματολογικά θρίλερ της σύγχρονης Ελλάδας.

Παρά τις πολυετείς έρευνες, τις δίκες, τις αντιφατικές καταθέσεις και τον τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο, η απάντηση στο θεμελιώδες ερώτημα για το τι πραγματικά συνέβη στο παιδί, δεν δόθηκε ποτέ. Μια υπόθεση που δεν συγκλόνισε μόνο λόγω της εξαφάνισης, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία και οι Αρχές βίωσαν, διαχειρίστηκαν και πολλές φορές μπέρδεψαν το κουβάρι της υπόθεσης.

Η νύχτα που κράτησε για πάντα

Άλεξ Μεσχισβίλι / Φωτ. αρχείου Eurokinissi

Ο μικρός Άλεξ, μαθητής της Ε' δημοτικού, ζούσε στη Βέροια με τη μητέρα και τον πατριό του, έχοντας μετακομίσει λίγα χρόνια νωρίτερα από τη Γεωργία. Ήταν άριστος μαθητής, δραστήριος, αγαπητός και ιδιαίτερα ταλαντούχος στον αθλητισμό, ειδικά στο μπάσκετ.

Την ημέρα της εξαφάνισής του, φέρεται να έφυγε από το σπίτι για να συναντήσει φίλους ή να κατευθυνθεί προς το γυμναστήριο, προτού περάσει από το μαγαζί του πατριού του στην κεντρική πλατεία προκειμένου να επιστρέψουν μαζί. Όμως, όσο περνούσαν οι ώρες, ο Άλεξ δεν φαινόταν πουθενά. Οι πρώτες αναζητήσεις από συγγενείς, γείτονες και γνωστούς δεν έφεραν αποτέλεσμα, και πολύ γρήγορα έγινε σαφές ότι δεν επρόκειτο για μια απλή αργοπορία. Η αστυνομία ειδοποιήθηκε άμεσα.

Ακολούθησαν εκτεταμένες έρευνες σε όλη την πόλη. Αστυνομία και εθελοντές χτένισαν την περιοχή γύρω από το σχολείο, το δημοτικό στάδιο, την παλιά πόλη, την Εβραϊκή συνοικία Μπαρμπούτα και τον Τριπόταμο, τον ποταμό που διασχίζει τη Βέροια. Πάρκα, εγκαταλειμμένα σπίτια, σοκάκια και υπαίθριοι χώροι εξερευνήθηκαν εξονυχιστικά. Κανένα εύρημα. Η έλλειψη υλικών στοιχείων από την πρώτη στιγμή έκανε το μυστήριο ακόμη πιο σκοτεινό. Οι αρχές άρχισαν να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: ατύχημα, απαγωγή, εγκληματική ενέργεια ή ακόμη και πιθανή απόδραση του παιδιού.

Οι αντιφατικές μαρτυρίες και το αίνιγμα που βάθαινε

Όσο περνούσε ο καιρός, οι μαρτυρίες των παιδιών που φέρονταν να είχαν επαφή με τον Άλεξ εκείνη την ημέρα γίνονταν όλο και πιο αντιφατικές. Κάποιοι μιλούσαν για φραστικό επεισόδιο, άλλοι για καβγά, ενώ άλλοι περιέγραφαν μια απλή συνάντηση που φαινομενικά δεν έκρυβε κάτι σκοτεινό. Όμως οι ιστορίες άλλαζαν συνεχώς. Και το πλέον καθοριστικό στοιχείο έλειπε: το σώμα του παιδιού δεν βρέθηκε ποτέ.

Αυτό και μόνο προσέθετε περισσότερη «ομίχλη» στο αίνιγμα της εξαφάνισης του μικρού Άλεξ.

Τα πέντε παιδιά με τα οποία είχε συναντηθεί ο Άλεξ αρχικά δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν τίποτα. Τέσσερις μήνες αργότερα, μετά από συμβουλές από παιδιά που πήγαιναν στο ίδιο σχολείο με τον Άλεξ, η αστυνομία τα κάλεσε εκ νέου για ανακρίσεις, συγκρίνοντας άλλοθι και καταθέσεις. Οι αφηγήσεις τους άλλαζαν από ανάκριση σε ανάκριση. Τελικά, κάθε παιδί ξεχωριστά επιβεβαίωσε ένα συγκεκριμένο σημείο όπου, σύμφωνα με τις καταθέσεις τους, είχαν θάψει το σώμα του Άλεξ.

Στις 4 Ιουνίου 2006 όμως, όλα τα παιδιά απέσυραν τις ομολογίες τους, υποστηρίζοντας ότι πιέστηκαν και εκφοβίστηκαν από τις Αρχές για να παραδεχτούν την εμπλοκή τους. Στα μέσα Ιουνίου, ο αντιεισαγγελέας Στέφανος Ζαρκαζιάς επέστρεψε τη δικογραφία στην Ασφάλεια Βέροιας, χωρίς κανένα νεότερο συμπέρασμα.

Παρά τα συνεχή αιτήματα της οικογένειας, τη δημοσιότητα, τις συγκλονιστικές τηλεοπτικές αναφορές και τις έρευνες που συνεχίστηκαν ακόμη και χρόνια αργότερα, κανένα νέο στοιχείο δεν ήρθε στο φως. Η απουσία πτώματος κράτησε το μυστήριο ζωντανό και πολλαπλασίασε τα ερωτήματα. Η υπόθεση μετατράπηκε σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς η επιρροή των ΜΜΕ μπορεί να γίνει καταλυτική.

Τηλεοπτικές εκπομπές αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες, δημοσιογράφοι βρέθηκαν στη Βέροια για επιτόπια έρευνα και η συζήτηση γύρω από την εξαφάνιση του Άλεξ πήρε πανελλαδικές διαστάσεις. Η πίεση αυτή έφερε μαρτυρίες στην επιφάνεια, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε αντιφάσεις, φόβο και αστάθεια στους ανήλικους μάρτυρες.

Δύο δεκαετίες μετά, η υπόθεση Άλεξ παραμένει μια ανείπωτη τραγωδία, αλλά και ένα διαχρονικό παράδειγμα για το πώς λειτουργούν η κοινωνική πίεση, οι θεσμοί και οι ευάλωτες παιδικές μαρτυρίες. Η πιο σκληρή αλήθεια ίσως είναι ότι πίσω από τόμους καταθέσεων, ερευνών και δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, αυτό που λείπει ακόμη είναι η πιο βασική απάντηση: τι απέγινε ο 11χρονος Άλεξ σε μια κατά τα άλλα ήρεμη πόλη της Μακεδονίας.

Η αποκαλυπτική ομολογία

Οι έρευνες της εκπομπής Φως στο Τούνελ έδειξαν ότι ο 11χρονος, εκείνη την χρονική περίοδο, ήταν προβληματισμένος από τον εκφοβισμό ορισμένων συμμαθητών του, που έφτανε πολλές φορές και σε ξυλοδαρμό. Ήταν μία από τις πρώτες υποθέσεις εκφοβισμού που έγινε γνωστή από την εκπομπή με τα πλέον τραγικά αποτελέσματα.

Η δημοσιογράφος Αγγελική Νικολούλη ταξίδεψε επανειλημμένα στη Βέροια και ύστερα από αιφνιδιαστικές συναντήσεις με μέλη της «σκληρής παρέας», κατάφερε αρχικά να αποσπάσει ομολογίες για επιθέσεις εναντίον του Άλεξ, ομολογίες που αργότερα αναιρέθηκαν. Ένας μόνο από τους ανηλίκους επέμεινε στην κατάθεσή του παρά τις απειλές που δεχόταν.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε, ο Άλεξ έχασε τη ζωή του έπειτα από έναν καβγά στο κέντρο της πόλης. Τα παιδιά, προσπαθώντας να κρύψουν όσα συνέβησαν, τον μετέφεραν σε ένα ακατοίκητο σπίτι. Δύο μέρες αργότερα, φέρονται να έβαλαν το άψυχο σώμα σε ένα καρότσι και να το μετέφεραν στην περιοχή της Μπαρμπούτας, όπου το άφησαν. Πιθανότατα, σύμφωνα πάντα με όσα ακούστηκαν, ενήλικες από το περιβάλλον τους εξαφάνισαν στη συνέχεια το πτώμα.

Το μυστήριο που δεν έκλεισε ποτέ

Η Αγγελική Νικολούλη κατέθεσε στον Ειδικό Εφέτη Ανακριτή Θεσσαλονίκης και στο Δικαστήριο. Τα παιδιά κρίθηκαν ένοχα από το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων, και σύμφωνα με τον νόμο περί ανηλίκων τους επιβλήθηκαν αναμορφωτικά μέτρα. Το κακούργημα που αντιμετώπισαν ήταν αυτό της μη σκοπούμενης θανατηφόρου σωματικής βλάβης και της περιύβρισης νεκρού.

Το 2011, ο Β. Τ., παππούς δύο παιδιών της «σκληρής παρέας», καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών και 6 μηνών για υπόθαλψη εγκληματία κατά συρροή και για ψευδορκία μάρτυρα κατ’ εξακολούθηση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, γνώριζε όσα είχαν συμβεί αλλά τα απέκρυψε από τις Αρχές. Οι γονείς των ανηλίκων καταδικάστηκαν σε 12 μήνες φυλάκιση με αναστολή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων, εκτός από μία μητέρα που αθωώθηκε επειδή είχε ζητήσει βοήθεια από τις Αρχές για την παραβατική συμπεριφορά του γιου της.

Παρά τις καταδίκες, παρά τις μαρτυρίες, παρά τα χρόνια που πέρασαν, το μεγάλο μυστήριο παραμένει άλυτο: κανείς δεν αποκάλυψε ποτέ πού βρίσκεται το σώμα του Άλεξ Μεσχισβίλι.