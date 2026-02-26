Βρέθηκε η 16χρονη Λόρα – Την εντόπισαν αστυνομικοί στη Γερμανία

Αίσιο τέλος φαίνεται να έχει η υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από το Ρίο των Πατρών, καθώς, σύμφωνα με ενημέρωση που είχαν οι ελληνικές Αρχές, η ανήλικη εντοπίστηκε από αστυνομικούς στη Γερμανία.



Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Λόρα φέρεται να είναι καλά στην υγεία της, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών. Οι ελληνικές και οι γερμανικές Αρχές συνεργάστηκαν στενά για τον εντοπισμό της, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.



Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένονται τις επόμενες ώρες, καθώς συνεχίζεται η επίσημη ενημέρωση για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η ανήλικη.

Θα μείνει προσωρινά σε δομή στο Βερολίνο

Πάντως, μόλις διαπιστώθηκε ότι είχε φύγει με πτήση της Lufthansa, ξεκίνησαν επαφές ανάμεσα σε ΕΛΑΣ, γερμανική αστυνομία και Europol. Στις 9 Φεβρουαρίου έδωσε στίγμα το κινητό της στο Βερολίνο. Η γερμανική αστυνομία θα τη μεταφέρει για προστατευτική φύλαξη σε δομή φιλοξενίας στο Βερολίνο, μέχρι να αποφασίσει η Εισαγγελία τι θα γίνει.

Σημειώνεται πως - σύμφωνα με όσα είχαν γίνει γνωστά πριν από λίγες ημέρες- οι ελληνικές και γερμανικές αρχές δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο αν η εξαφάνισή της είναι αρπαγή ή μία οικειοθελής απομάκρυνση από το σπίτι των γονιών της στην Πάτρα.

Την περασμένη Δευτέρα υπήρξε ευρωπαϊκή εντολή έρευνας μετά από αίτημα της ελληνικής εισαγγελίας. Οι γερμανικές Αρχές έκαναν για λίγα δευτερόλεπτα άρση του τηλεφωνικού απόρρητου κι έτσι διαπίστωσαν ότι το κινητό εκπέμπει από το Βερολίνο.