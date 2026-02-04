Συνελήφθη 21χρονος για αιματηρή ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας ηλικιωμένου στα Μέγαρα

Στη σύλληψη ενός 21χρονου για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα και απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος ηλικιωμένου προχώρησαν οι Αρχές, για υπόθεση που σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2025 στην περιοχή των Μεγάρων Αττικής.

Η αιματηρή ληστεία εξιχνιάστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ ο 21χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου, δυνάμει εντάλματος σύλληψης που εκδόθηκε από την αρμόδια Ανακριτική Αρχή. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία με ιδιαίτερη σκληρότητα, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ληστεία και απόπειρα ανθρωποκτονίας



Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα ξημερώματα της 21ης Ιανουαρίου του 2025 ο κατηγορούμενος εισήλθε στην οικία ηλικιωμένου στα Μέγαρα, όπου άσκησε ιδιαίτερα σκληρή σωματική βία, προκαλώντας του σοβαρότατα τραύματα. Παράλληλα, αφαίρεσε χρηματικό ποσό περίπου 5.000 ευρώ. Το θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύτηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, ωστόσο κατέληξε.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης προέκυψε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεγαρέων.

Κατά την εξέταση του κατηγορούμενου προέκυψαν στοιχεία που διαπίστωσαν την εμπλοκή του στη ληστεία, ενώ από έρευνες σε οικίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν δύο τηλεφωνικές συσκευές. Η δικογραφία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, η οποία ανέθεσε την υπόθεση σε ανακριτή και εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, ο 21χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν για κλοπές και ληστείες, ενώ ήδη κρατούνταν με άλλο ένταλμα για διακεκριμένες κλοπές. Η έρευνα της Αστυνομίας συνεχίζεται για να διαπιστωθεί ενδεχόμενη εμπλοκή του και σε άλλες υποθέσεις.