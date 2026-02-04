Ηράκλειο: Ηλικιωμένοι, γνωστοί αθλητές, επιχειρηματίες στα θύματα των «χρυσοδάκτυλων»

Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες της δράσης των δύο Αλβανών, ηλικίας 57 και 51 ετών, οι οποίοι, όπως έγραψε το Cretalive, συνελήφθησαν για μια σειρά σοβαρών κλοπών και ληστρικών επιδρομών, που είχαν προκαλέσει έντονη ανασφάλεια σε περιοχές της Χερσονήσου και του Μαλεβιζίου. Πρόκειται για τα δύο ξαδέρφια που, σύμφωνα με καταγγελίες θυμάτων, δεν δίσταζαν να απειλούν ευθέως με φράσεις όπως «κρατάμε όπλα – μην κουνηθείτε», εισβάλλοντας σε σπίτια ακόμη και όταν οι ένοικοι βρίσκονταν μέσα.

