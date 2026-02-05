Μπήκαν να αγοράσουν νερό, είδαν την ιδιοκτήτρια να κλαίει και ανέλαβαν…δράση-Δείτε video!

Αστυνομικοί μπήκαν σε μίνι-μάρκετ να αγοράσουν δύο μπουκαλάκια νερό και είδαν την ιδιοκτήτρια να κλαίει. Όταν την ρώτησαν τι συμβαίνει και αν μπορούν να κάνουν κάτι, η γυναίκα εμφανίστηκε πλήρως απογοητευμένη. Τους εκμυστηρεύτηκε ότι έχει δεινοπαθήσει από την συμπεριφορά κάποιων νεαρών που συστηματικά κλέβουν πράγματα από τα ράφια και όταν τολμήσει να τους πει το παραμικρό, την βρίζουν και την απειλούν με αποτέλεσμα να φοβάται.

Δείτε τη στιγμή της σύλληψης σε επιχείρηση στο Ηράκλειο.