Βορίζια: Μεταγωγή στην Κρήτη για προφυλακισμένο μέλος της οικογένειας Καργάκη

Ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ηρακλείου θα βρεθεί εκ νέου προφυλακισμένο μέλος της οικογένειας Καργάκη για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος των Βοριζίων, με θύματα τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Πρόκειται για τον 48χρονο αγροτοκτηνοτρόφο, του οποίου η παρουσία καταγράφεται σε βίντεο που δείχνει τον 43χρονο γαμπρό του 39χρονου Φανούρη να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ψηλά. Ο ίδιος, όπως προκύπτει από το βιντεοληπτικό υλικό, δεν κρατάει όπλο και στέκεται λίγο πιο πίσω από τον ένοπλο συγγενή του. Καταγράφεται, επίσης, σε δεύτερο βίντεο, το πρωϊνό του μακελειού, να βρίσκεται γονυπετής στην καρότσα του 4χ4 που μεταφέρει εσπευσμένα τον ημιθανή Φανούρη στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο. Το όχημα οδηγούσε ο 43χρονος γαμπρός του νεκρού με συνοδηγό την χήρα του 39χρονου.

