Το... ολόγραμμα του Πιτσιλή ανακοίνωσε τον μετασχηματισμό της ΑΑΔΕ

Σκηνές από το sequel του Blade Runner θύμισε η παρουσία του Γιώργου Πιτσιλή στο ετήσιο συνέδριο της Grant Thornton "Future Unfold, The Annual Technology Forum", το οποίο διεξήχθη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ο διοικητής της Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) εμφανίστηκε με τη βοήθεια της τεχνολογίας ως ολόγραμμα, καθώς την ίδια στιγμή βρισκόταν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στο Παγκόσμιο Συνέδριο του ΟΟΣΑ για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών στο φορολογικό τομέα.

Μπορεί στο συνέδριο να μην ήταν αυτοπροσώπως ο Γιώργος Πιτσιλής, αλλά το όλογραμμά του ανακοίνωσε σειρά μέτρων που θα καταστήσουν την φορολογική αρχή-φόβητρο για πολλούς από τους πολίτες σε μια ανθρωποκεντρική υπηρεσία.

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, παρουσίασε στο ετήσιο συνέδριο της Grant Thornton το στρατηγικό σχέδιο 2025-2029, το οποίο υπόσχεται να φέρει μια νέα εποχή στη σχέση πολίτη-φορολογικής διοίκησης. Ο κεντρικός στόχος του οργανισμού είναι να μετασχηματιστεί σε έναν «data-driven» οργανισμό, με όραμα μια «πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθρώπινη» φορολογική διοίκηση.

Ολιστική αλλαγή στην εξυπηρέτηση

Η μεγαλύτερη αλλαγή για τον φορολογούμενο έρχεται στον τομέα της εξυπηρέτησης, όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) χρησιμοποιείται για την απλοποίηση και αυτοματοποίηση των πολύπλοκων διαδικασιών:

Η ενιαία πύλη ψηφιακής και τηλεφωνικής εξυπηρέτησης (1521) βρίσκεται ήδη σε λειτουργία, συγκεντρώνοντας όλες τις υπηρεσίες υποστήριξης σε ένα σημείο.

Ο πυρήνας αυτός θα ενισχυθεί σύντομα με ένα νέο chatbot που θα αξιοποιεί Μεγάλα Γνωστικά Μοντέλα (LLMs). Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να παρέχει προσωποποιημένη καθοδήγηση, απελευθερώνοντας τα στελέχη της ΑΑΔΕ από χρονοβόρες εργασίες ώστε να επικεντρώνονται στην ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το αναβαθμισμένο myAADE θα ενσωματώσει ΑΙ και ανάλυση δεδομένων, ενώ υφιστάμενα εργαλεία όπως το myDATA, η διασύνδεση ταμειακών με POS και το ψηφιακό δελτίο αποστολής διασφαλίζουν την ισονομία και τη διαφάνεια στις συναλλαγές.

Ανθρωποκεντρική προσέγγιση και ΑΙ κατά της απάτης

Ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι, αν και η ΑΙ είναι πανίσχυρο εργαλείο, η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει η ανθρωποκεντρική ενσωμάτωσή της στην επιχειρησιακή κουλτούρα του οργανισμού.

Παράλληλα, η Τεχνητή Νοημοσύνη λειτουργεί ως βασικός σύμμαχος για τη δικαιοσύνη, αναπτύσσοντας εργαλεία που προβλέπουν αλγοριθμικά παραβατικές συμπεριφορές και εντοπίζουν σύνθετες μορφές απάτης σε πραγματικό χρόνο, διασφαλίζοντας ότι οι ελεγκτικοί πόροι κατανέμονται στοχευμένα.