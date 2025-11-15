ΑΑΔΕ: Μόνιμη επιτροπή για βαθμολόγηση των καταγγελιών για φοροδιαφυγή

Την ενεργοποίηση πενταμελούς διαρκούς επιτροπής που θα αξιολογεί τις καταγγελίες των πολιτών για φοροδιαφυγή και ανάλογα με τπν βαθμο αξιοπιστίας και σοβαρότητας τους θα «δίνει σήμα» στον ελεγκτικό μηχανισμό για άμεση δράση προβλέπει απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργου Πιτσιλή.

Στόχος είναι η αξιοποίηση των καταγγελιών και των πληροφοριών για τον εντοπισμό μεγάλων υποθέσεων παράνομου πλουτισμού, ξεπλύματος «μαύρου χρήματος» και φοροκλοπής.

Σύμφωνα με την απόφαση η επιτροπή θα έχει έδρα στην Αθήνα και θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές τον μήνα ενώ η διάρκεια σύστασης της ορίζεται στα δύο έτη. Πριν από κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας συγκεντρώνει τις καταγγελίες που πρόκειται να εξεταστούν και ελέγχει αν μεταξύ των καταγγελιών υπάρχουν περιπτώσεις που ανήκουν σε διαφορετική ελεγκτική αρμοδιότητα (π.χ. τελωνειακά ή εργασιακά ζητήματα). Αν διαπιστωθεί τέτοιο στοιχείο, τα δελτία αυτά διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια Ελεγκτική Υπηρεσία, χωρίς να αξιολογηθούν ή να καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό σύστημα Case Management του Ο.Π.Σ. Elenxis της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

Πώς θα αξιολογούνται οι καταγγελίες

Για κάθε καταγγελία πραγματοποιείται αξιολόγηση ως προς τη σπουδαιότητά της, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και εισηγήσεις των αρμόδιων υπαλλήλων/ελεγκτών.

Βασικό ρόλο στη διαδικασία έχει η βαθμολόγηση κάθε καταγγελίας, με κλίμακα από 0 έως 4, ανάλογα με τη βαρύτητα και την αναγκαιότητα προτεραιότητας ελέγχου. Οι υποθέσεις κατηγοριοποιούνται από «άνευ ενδιαφέροντος» έως «άμεσης/ταχείας επέμβασης», δίνοντας στις επιτροπές τη δυνατότητα να επικεντρωθούν στους πιο κρίσιμους φακέλους. Ειδικότερα με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί:

Με τον αριθμό 0 αξιολογούνται οι υποθέσεις χωρίς ενδιαφέρον, οι οποίες τίθενται στο αρχείο.

Με τον αριθμό 1 βαθμολογείται η πληροφορία μικρού ενδιαφέροντος.

Με τον αριθμό 2 η πληροφορία που είναι ενδιαφέρουσα και σημαντική και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση.

Με τον αριθμό 3 η πληροφορία που θεωρείται πολύ ενδιαφέρουσα, εξόχως σημαντική και διαβιβάζεται για διερεύνηση.

Ο αριθμός 4 σημαίνει πως η πληροφορία ή η καταγγελία απαιτεί άμεση και ταχεία επέμβαση.

Ο τελικός βαθμός αξιολόγησης είναι εκείνος που συγκεντρώνει την πλειοψηφία των εισηγήσεων των μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας ή διαφωνίας, επικρατεί ο βαθμός που εισηγείται ο Πρόεδρος. Η Επιτροπή θεωρείται ότι συνεδριάζει νομίμως όταν μετέχουν όλα τα μέλη (τακτικά ή αναπληρωματικά). Οι συνεδριάσεις διεξάγονται εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση ενώ μπορούν να πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης στις έδρες των ΥΕΔΔΕ είτε μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου της Επιτροπής.