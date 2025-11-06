Εκδηλώσεις υπό... παρακολούθηση: Το «ηλεκτρονικό μάτι» της ΑΑΔΕ σε γαμήλιες δεξιώσεις και πάρτι

Στη διεύρυνση του ψηφιακού πελατολόγιου προχωρά η ΑΑΔΕ με την υποχρεωτική τήρησή του από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδηλώσεων, πράγμα που θα δώσει τη δυνατότητα στις ελεγκτικές αρχές να καταγράφουν τις συναλλαγές τους και να εντοπίζουν περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου για μη πληρωμή φόρου εισοδήματος και μη απόδοσης του ΦΠΑ.



Μετά την εφαρμογή του μέτρου από 1η Ιουλίου 2025 στο κλάδο του αυτοκινήτου (συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, χώρους στάθμευσης και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων) σειρά παίρνουν οι διοργανωτές γάμων και βαπτίσεων, εταιρείες που αναλαμβάνουν ιδιωτικά και εταιρικά πάρτι και events, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αίθουσες και κτήματα δεξιώσεων και εταιρείες catering.

Με το νέο πλαίσιο οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες θα πρέπει να καταχωρούν στο ψηφιακό πελατολόγιο τις συναλλαγές τους, από την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη έως και την ολοκλήρωση της υπηρεσίας και αυτόματα να αποστέλλουν τα στοιχεία στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις στο κλάδου του αυτοκινήτου καταγράφουν καθημερινά τα στοιχεία οχημάτων μέσω κινητού ή τάμπλετ, ενώ με την παράδοση του αυτοκινήτου εκδίδεται η αντίστοιχη απόδειξη ή το τιμολόγιο.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ανοικτή κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης και διασυνδεδεμένη με το Taxis, για να μην μπορεί να παραβιαστεί στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη που εισέρχεται στον χώρο τους, πριν από την παροχή υπηρεσίας.

Εγγραφή στο e-πελατολόγιο

Με την εγγραφή στο e-πελατολόγιο, ξεκινά να μετρά ο χρόνος για την υποχρεωτική έκδοση απόδειξης ή τιμολογίου και σε περίπτωση που ο πελάτης βρίσκεται στον χώρο χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση επιβάλλονται πρόστιμα και ενεργοποιείται η διαδικασία φορολογικού ελέγχου. Στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων, η νομοθεσία προβλέπει πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα.



Τα δεδομένα από το ψηφιακό πελατολόγιο διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τα στοιχεία για τις εισπράξεις που εμφανίζει ο φορολογούμενος στα ηλεκτρονικά βιβλία στο MyData της ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστώνεται αν υπάρχει αντιστοίχιση ανάμεσα στους πελάτες που δηλώθηκαν και στα παραστατικά που εκδόθηκαν. Σε περίπτωση που καταγράφεται απόκλιση η επιχείρηση μπαίνει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών για επιτόπιο έλεγχο.