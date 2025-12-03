Η ΑΑΔΕ μέσω τεχνητής νοημοσύνης θα «βλέπει» την απάτη σε πραγματικό χρόνο

Το Στρατηγικό Άλμα της ΑΑΔΕ που θα περιλαμβάνει τον μετασχηματισμό της κεντρικής φορολογικής αρχής σε Data-Driven Οργανισμό παρουσίασε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργος Πιτσιλής στο συνέδριο της Grant Thornton.

Το τετραετές σχέδιο με ορίζοντα υλοποίησης το 2029 χαρακτηρίζεται ως φιλόδοξο και στρατηγικό και θα έχει κεντρικό άξονα την πλήρη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).

Όπως τόνισε ο Γιώργος Πιτσιλής, η ΑΙ αποτελεί «πρόκληση, ευκαιρία και καταλύτη» στον συνολικό μετασχηματισμό του οργανισμού, θέτοντας τις βάσεις για έναν «data-driven» οργανισμό. Ο στόχος είναι η μετάβαση σε μια «πιο δίκαιη, πιο αποτελεσματική και πιο ανθρώπινη φορολογική διοίκηση», παρέχοντας εξατομικευμένες υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Η ΑΙ στη μάχη κατά της απάτης

Στην πρώτη γραμμή της στρατηγικής βρίσκεται η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Η ΑΑΔΕ αναπτύσσει έξυπνα εργαλεία ΑΙ που έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν σύνθετες μορφές απάτης σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, θα προβλέπουν αλγοριθμικά παραβατικές συμπεριφορές πριν αυτές εκδηλωθούν και θα κατευθύνουν τους ελεγκτές στοχευμένα σε περιπτώσεις εξόφαλμων παραβάσεων, περιορίζοντας την κόπωση του προσωπικού.

Ψηφιακός κόμβος myAADE και η «έξυπνη» εξυπηρέτηση

Η τεχνολογική μετάβαση ενισχύεται με την ανάπτυξη του νέου myAADE, το οποίο θα ενσωματώσει εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων. Μαζί με τις υφιστάμενες πλατφόρμες myDATA, την εφαρμογή Τιμολογίων και τη διασύνδεση ταμειακών συστημάτων με τα POS, διασφαλίζεται η διαφάνεια στις συναλλαγές.

Σημαντική αναβάθμιση υπάρχει και στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων με την ενιαία γραμμή 1521 να λειτουργεί πλέον ως πυρήνας του πανκαναλικού συστήματος υποστήριξης.

Σύντομα θα ενισχυθεί από ένα νέο chatbot που θα χρησιμοποιεί Μεγάλα Γνωστικά Μοντέλα (LLMs), προσφέροντας προσωποποιημένη καθοδήγηση και απελευθερώνοντας τα στελέχη για πιο σύνθετες εργασίες.

Τέλος, ο Γιώργος Πιτσιλής έδωσε έμφαση στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση, τονίζοντας ότι η ΑΙ πρέπει να εφαρμόζεται με ασφάλεια, διαφάνεια και ανθρώπινη υποστήριξη. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Διοικητής εμφανίστηκε στο συνέδριο με τη μορφή ολογράμματος, καθώς εκπροσωπούσε τη χώρα μας ταυτόχρονα σε συνέδριο του ΟΟΣΑ.