Πιτσιλής: «Στρατηγικός πυλώνας η κυβερνοασφάλεια - Πρόληψη σε κάθε επίπεδο»

Η αυξανόμενη έκθεση επιχειρήσεων και δημοσίων οργανισμών σε κυβερνοαπειλές και ο ρόλος της ασφάλισης ως εργαλείου μεταφοράς και διαχείρισης του ψηφιακού ρίσκου αναδείχθηκαν σε συζήτηση στο πλαίσιο του Insurance Forum Athens Edition 2026.

Ο Γιώργος Πιτσιλής, Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ , χαρακτήρισε την κυβερνοασφάλεια «στρατηγικό πυλώνα», υπογραμμίζοντας ότι «χωρίς κυβερνοανθεκτικότητα δεν έχουμε αξιοπιστία». Όπως ανέφερε, «στο στρατηγικό μας σχέδιο έχουμε τη συστηματική λήψη μέτρων για την αποθήκευση των δεδομένων», ενώ δίνεται έμφαση στη «συμμόρφωση σε κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων» και στην «εφαρμογή πολιτικών ασφάλειας». Τόνισε ότι εφαρμόζονται «αρχές security by design σε όλες τις υπηρεσίες μας» και ότι «προσπαθούμε με σειρά εργαλείων να αποφεύγουμε εισβολές στα συστήματά μας».

Ανοιχτή γραμμή συνεργασίας με την ΕΛΑΣ

Αναφερόμενος στη διαχείριση περιστατικών, σημείωσε ότι «έχουμε μια ανοιχτή γραμμή συνεργασίας με την ΕΛ.ΑΣ για να εντοπίσουμε τους δράστες φαινομένων», ενώ παράλληλα «ενημερώνουμε τους πολίτες για απατηλά μηνύματα και τους κινδύνους που εμπεριέχουν». Όπως είπε, «ευαισθητοποιούμε το προσωπικό μας με cybersecurity awareness» και η «νέα μεγάλη πρόκληση» είναι «τα νέα συστήματα να είναι updated».

Περιγράφοντας το ευρύτερο περιβάλλον, υπογράμμισε ότι «αυξάνονται εκθετικά τα δεδομένα», «έχουμε διασυνδεσιμότητες» και «η ταχύτητα των συναλλαγών είναι μεγάλη», γεγονός που «πολλαπλασιάζει τα ενδεχόμενα κυβερνοαπειλών». Τόνισε ότι «οι κυβερνοεπιθέσεις δεν γνωρίζουν διάκριση ανάμεσα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα» και ότι «πρέπει να λειτουργήσουμε προληπτικά σε κάθε επίπεδο», επισημαίνοντας πως με την ΑΙ «δεν μπορούμε καν να φανταστούμε πώς θα είναι ο κόσμος μας σε έναν χρόνο».