ΑΑΔΕ: «Κλείνει τραπέζι» τα Σαββατόβραδα στα νυχτερινά κέντρα - Κύμα έξυπνων ελέγχων για μαύρο τζίρο

Με τον κωδικό «Πυρετός το Σαββατόβραδο» η ΑΑΔΕ ετοιμάζει ελεγκτικό σαφάρι σε μεγάλες νυχτερινές πίστες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης ενόψει της έναρξης της χειμερινής σεζόν με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και με τη φυσική παρουσία ελεγκτών προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις απόκρυψης τζίρου και φοροκλοπής.



Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων, θα χρησιμοποιηθούν συστήματα e-send και myDATA, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (αλγόριθμος), στοιχεία από την παρακολούθηση πλατφορμών κρατήσεων, αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεδομένα από το Google Maps σχετικά με την πυκνότητα συγκέντρωσης πελατών σε συγκεκριμένα νυχτερινά κέντρα.

Έλεγχος και στα... λουλούδια

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα βρίσκονται στους χώρους από το άνοιγμα έως και τις πρώτες πρωινές ώρες και θα καταγράφουν όλη την κίνηση και τις συναλλαγές, ενώ θα παρακολουθούν τη διαβίβαση των αποδείξεων στο myDATA. Επί δύο Σάββατα, ένας ελεγκτής θα βρίσκεται μόνιμα στο κεντρικό ταμείο και άλλος ένας στο σημείο όπου διοχετεύονται τα λουλούδια.



Στη συνέχεια θα προχωρούν στη σύγκριση των στοιχείων που συγκέντρωσαν με τις εισπράξεις του προηγούμενου Σαββάτου που είχαν διαβιβαστεί από το νυχτερινό κέντρο στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ. Στις περιπτώσεις που διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων που διαβιβάστηκαν, των στοιχείων που έχουν εκδοθεί και των δεδομένων που ανέδειξε ο αλγόριθμος οι ελεγκτές θα επισκεφτούν ξανά τα κέντρα διασκέδασης και οι επιχειρήσεις με παραβάσεις θα βρεθούν αντιμέτωπες με βαριά πρόστιμα έως και προσωρινό λουκέτο του καταστήματος.



Η νέα μέθοδος ελέγχου στα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης που εφάρμοσε για πρώτη φορά η ΑΑΔΕ στις αρχές του 2025 έχει δημιουργήσει μια βάση αναφοράς (benchmarking) για τα μεγαλύτερα νυχτερινά κέντρα, η οποία σε συνδυασμό με στοιχεία από ψηφιακά εργαλεία, υπολογίζει, με υψηλή προσέγγιση, τον τζίρο και τη διακύμανσή του ώστε να γίνονται επεμβάσεις σε πραγματικό χρόνο.

Τσεκάρισμα σε real time για τις αποδείξεις

Η αίθουσα επιχειρήσεων της ΑΑΔΕ θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τη διαβίβαση των αποδείξεων που εκδίδονται, αναλύοντας τα δεδομένα του αλγορίθμου και θα συντονίζει τους ελεγκτές, ώστε να επισκεφτούν στοχευμένα τις επιχειρήσεις, για τις οποίες υπήρχαν ενδείξεις μη έκδοσης αποδείξεων.

Σε κάθε περίπτωση θα ζητηθεί από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις ο τρόπος εξόφλησης των αποδείξεων αξίας άνω των 500 ευρώ, για τις οποίες δεν θα υπάρχει στο e-send στοιχείο για πληρωμή μέσω POS.

Παράλληλα θα πραγματοποιείται έλεγχος στα μισθωτήρια συμβόλαια εξοπλισμού και μηχανημάτων, ώστε να διαπιστωθεί ποιος πραγματικά εκμεταλλεύεται τις επιχειρήσεις και να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των «αχυρανθρώπων».