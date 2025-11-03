Οι γυναίκες στην Ελλάδα υιοθετούν και χωρίς σύντροφο - Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Οι γυναίκες στην Ελλάδα δείχνουν πως δεν χρειάζονται κάποιον σύντροφο στο πλευρό τους για να γίνουν μητέρες μέσω της υιοθεσίας. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Αν και οι θετοί γονείς, κατά κύριο λόγο, είναι δύο σύζυγοι, το 2024 σε σχέση με το 2023, στην κατηγορία αυτή καταγράφηκε μείωση 8,8% (από 204 σε 186) στις πράξεις υιοθεσίας.



Τεράστια αύξηση ωστόσο 121,4% (από 14 σε 31) παρατηρήθηκε στις υιοθεσίες από μονογονεϊκή οικογένεια με θετό γονέα μητέρα.



ΕΛΣΤΑΤ

Το 2024 οι πράξεις υιοθεσίας γενικά, ανήλθαν σε 301 έναντι 284 το 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 6,0%.



Για την ίδια χρονιά, οι υιοθεσίες κοριτσιών ανήλθαν σε 129 και οι υιοθεσίες αγοριών σε 133 παρουσιάζοντας μείωση 10,4% και 5,0%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2023, ενώ υπάρχουν 39 περιπτώσεις υιοθεσιών στις οποίες η πληροφορία που αφορά στο φύλο δεν ήταν διαθέσιμη.



Υιοθετούν μωρά



Όσον αφορά στην ηλικία των υιοθετηθέντων, το 2024 η πλειονότητα (49,6%) των πράξεων υιοθεσίας αφορούσε σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας 0-5 ετών.

ΕΛΣΤΑΤ

Παρατηρήθηκε αύξηση στον αριθμό των πράξεων υιοθεσίας σε τέκνα της ηλικιακής ομάδας ≥19 ετών (45,3%), ενώ στις υιοθεσίες τέκνων της ηλικιακής ομάδας 11-18 ετών παρουσιάστηκε μείωση (13,5%).



Όσον αφορά στο νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων τέκνων πριν την υιοθεσία, τη μεγαλύτερη κατηγορία αποτελούν τα τέκνα που γεννήθηκαν εκτός γάμου. Από τη σύγκριση των εν λόγω στοιχείων μεταξύ των ετών 2023 και 2024 παρατηρήθηκε μείωση 33,3% (από 6 σε 4) στις περιπτώσεις των πράξεων υιοθεσίας στις οποίες το νομικό καθεστώς των υιοθετηθέντων δεν έχει δηλωθεί (μη δηλωθέν).