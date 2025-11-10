Πληθωρισμός: Οριακή άνοδος στο 2% τον Οκτώβριο – «Καίνε» οι ανατιμήσεις σε σοκολάτα, καφέ και κρέας

Στο 2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε ελαφρώς σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, όταν είχε καταγραφεί άνοδος 2,4%.

Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, ο ΔΤΚ σημείωσε οριακή αύξηση 0,1%, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 κατέγραψε άνοδο 2,5%, έναντι 2,9% το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.

Πού αυξήθηκαν οι τιμές

Η άνοδος του δείκτη τον Οκτώβριο προήλθε κυρίως από αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, των ενοικίων και των υπηρεσιών εστίασης.

Συγκεκριμένα:

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: +0,9% σε μηνιαία βάση, λόγω ακριβότερων προϊόντων αρτοποιίας, κρεάτων, φρούτων και λαχανικών. Αντίθετα, μειώθηκαν οι τιμές σε ψάρια, ελαιόλαδο και καφέ.

Αλκοολούχα ποτά και καπνός: +0,5%, εξαιτίας της ανόδου στα αλκοολούχα ποτά.

Στέγαση: +0,4%, καθώς αυξήθηκαν τα ενοίκια και το ρεύμα, αλλά μειώθηκε το πετρέλαιο θέρμανσης.

Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού: +1,1%, λόγω ανόδου στις τιμές επίπλων και ειδών οικιακής χρήσης.

Υγεία: +0,4%, λόγω υψηλότερων τιμών σε ιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Αναψυχή – Πολιτισμός: +0,6%.

Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια: +0,8%, λόγω ανόδου στις τιμές των εστιατορίων και καφετεριών.

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: +0,3%, κυρίως στα κομμωτήρια και στην προσωπική φροντίδα.

Πού σημειώθηκαν μειώσεις

Αντίρροπη επίδραση άσκησαν:

Ένδυση και υπόδηση: -2%, λόγω εκπτώσεων.

Μεταφορές: -1,9%, εξαιτίας φθηνότερων καυσίμων και αεροπορικών εισιτηρίων.

Επικοινωνίες: -0,3%, λόγω μικρής μείωσης στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.

Η ετήσια εικόνα: τι ακριβαίνει περισσότερο

Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται:

21,1% στις Σοκολάτες

19,3% στον καφέ

10,6% στα κρέατα

+2,3% στα τρόφιμα, με άνοδο σε ψωμί, κρέας, φρούτα, ψάρια, γαλακτοκομικά

+6,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια.

+2,8% στην εκπαίδευση, λόγω αύξησης διδάκτρων.

+1,9% στην ένδυση και υπόδηση.

+1,4% στη στέγαση (ενοίκια και συντήρηση κατοικίας).

+0,8% στις τηλεπικοινωνίες.

+0,7% στις μεταφορές, λόγω υψηλότερων τιμών σε νέα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά.

Αντίθετα, υποχώρησαν οι τιμές σε ελαιόλαδο, λαχανικά, καύσιμα και ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης).

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Η εικόνα του Οκτωβρίου επιβεβαιώνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός σε βασικές κατηγορίες αγαθών, ιδίως στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες, παρά τη μείωση της ενεργειακής πίεσης.

Η επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού από το 2,4% στο 2% δείχνει τάσεις σταθεροποίησης, ωστόσο το «καλάθι του νοικοκυριού» εξακολουθεί να επιβαρύνεται.