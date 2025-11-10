Πληθωρισμός: Οριακή άνοδος στο 2% τον Οκτώβριο – «Καίνε» οι ανατιμήσεις σε σοκολάτα, καφέ και κρέας
Σε ετήσια βάση σοκολάτες και κακάο αυξήθηκαν 21%, τα κρέατα 10,6% και ο καφές 19,3%.
Στο 2% διαμορφώθηκε ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Οκτώβριο 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Ο πληθωρισμός επιβραδύνθηκε ελαφρώς σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, όταν είχε καταγραφεί άνοδος 2,4%.
Σε μηνιαία βάση, δηλαδή σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο 2025, ο ΔΤΚ σημείωσε οριακή αύξηση 0,1%, ενώ ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Νοεμβρίου 2024 – Οκτωβρίου 2025 κατέγραψε άνοδο 2,5%, έναντι 2,9% το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.
Πού αυξήθηκαν οι τιμές
Η άνοδος του δείκτη τον Οκτώβριο προήλθε κυρίως από αυξήσεις στις τιμές των τροφίμων, των ενοικίων και των υπηρεσιών εστίασης.
Συγκεκριμένα:
- Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά: +0,9% σε μηνιαία βάση, λόγω ακριβότερων προϊόντων αρτοποιίας, κρεάτων, φρούτων και λαχανικών. Αντίθετα, μειώθηκαν οι τιμές σε ψάρια, ελαιόλαδο και καφέ.
- Αλκοολούχα ποτά και καπνός: +0,5%, εξαιτίας της ανόδου στα αλκοολούχα ποτά.
- Στέγαση: +0,4%, καθώς αυξήθηκαν τα ενοίκια και το ρεύμα, αλλά μειώθηκε το πετρέλαιο θέρμανσης.
- Διαρκή αγαθά – Είδη νοικοκυριού: +1,1%, λόγω ανόδου στις τιμές επίπλων και ειδών οικιακής χρήσης.
- Υγεία: +0,4%, λόγω υψηλότερων τιμών σε ιατρικές υπηρεσίες και νοσοκομειακή περίθαλψη.
- Αναψυχή – Πολιτισμός: +0,6%.
- Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια: +0,8%, λόγω ανόδου στις τιμές των εστιατορίων και καφετεριών.
- Άλλα αγαθά και υπηρεσίες: +0,3%, κυρίως στα κομμωτήρια και στην προσωπική φροντίδα.
Πού σημειώθηκαν μειώσεις
Αντίρροπη επίδραση άσκησαν:
- Ένδυση και υπόδηση: -2%, λόγω εκπτώσεων.
- Μεταφορές: -1,9%, εξαιτίας φθηνότερων καυσίμων και αεροπορικών εισιτηρίων.
- Επικοινωνίες: -0,3%, λόγω μικρής μείωσης στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
Η ετήσια εικόνα: τι ακριβαίνει περισσότερο
Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2024, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται:
- 21,1% στις Σοκολάτες
- 19,3% στον καφέ
- 10,6% στα κρέατα
- +2,3% στα τρόφιμα, με άνοδο σε ψωμί, κρέας, φρούτα, ψάρια, γαλακτοκομικά
- +6,5% σε ξενοδοχεία, καφέ και εστιατόρια.
- +2,8% στην εκπαίδευση, λόγω αύξησης διδάκτρων.
- +1,9% στην ένδυση και υπόδηση.
- +1,4% στη στέγαση (ενοίκια και συντήρηση κατοικίας).
- +0,8% στις τηλεπικοινωνίες.
- +0,7% στις μεταφορές, λόγω υψηλότερων τιμών σε νέα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά.
Αντίθετα, υποχώρησαν οι τιμές σε ελαιόλαδο, λαχανικά, καύσιμα και ενέργεια (ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης).
Τι δείχνουν τα στοιχεία
Η εικόνα του Οκτωβρίου επιβεβαιώνει ότι ο πληθωρισμός παραμένει ανθεκτικός σε βασικές κατηγορίες αγαθών, ιδίως στα τρόφιμα και τις υπηρεσίες, παρά τη μείωση της ενεργειακής πίεσης.
Η επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού από το 2,4% στο 2% δείχνει τάσεις σταθεροποίησης, ωστόσο το «καλάθι του νοικοκυριού» εξακολουθεί να επιβαρύνεται.