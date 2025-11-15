Συρρικνώνουν τα προϊόντα, φουσκώνουν τις τιμές – Οι καταναλωτές σε ρόλο ντετέκτιβ της ακρίβειας

Σε «ντετέκτιβ της ακρίβειας» έχουν μετατραπεί πλέον οι καταναλωτές, που όχι μόνο παρακολουθούν την ασταμάτητη άνοδο των τιμών, αλλά αναγκάζονται να ελέγχουν ένα προς ένα τα προϊόντα που βάζουν στο καλάθι τους για να διαπιστώσουν εάν η ποσότητα αντιστοιχεί πράγματι σε αυτό που πληρώνουν στο ταμείο.

«Συνεχίζεται η τακτική των βιομηχανιών τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης να μειώνουν το περιεχόμενο των προϊόντων, από απορρυπαντικά, σαμπουάν και μαλακτικά μέχρι σνακ, πίτες, ζύμες, οπωροκηπευτικά και κατεψυγμένα λαχανικά. Αντί οι τιμές να συγκρατούνται, μάλιστα, αυξάνονται ραγδαία», τονίζει ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος.

Το φαινόμενο του shrinkflation, από το shrink (συρρικνώνω) και το inflation (πληθωρισμός), δηλαδή η μείωση της ποσότητας με ταυτόχρονη διατήρηση ή ακόμη και αύξηση της τιμής, έχει επιστρέψει για τα καλά στα ράφια. Πολλές εταιρείες τροφίμων προχωρούν σε νέες, μικρότερες συσκευασίες, ενώ οι αυξήσεις συνεχίζονται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ποσότητες σε πληθώρα προϊόντων έχουν αλλάξει σημαντικά. Ενδεικτικά:

Γιαούρτι: από 250 γρ. → 200 γρ.

Βούτυρο / Μαργαρίνη: από 250 γρ. → 225 γρ.

Φυστικόμπαλες: από 115 γρ. → 85 γρ.

Απορρυπαντικό ρούχων: από 40 κάψουλες → 38 κάψουλες

Σαμπουάν: από 500 ml → 400 ml

«Το έχουμε επισημάνει ξανά: αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ο κόσμος πληρώνει… αέρα, καθώς αγοράζει προϊόντα με λιγότερο περιεχόμενο από πριν. Δεν είναι θέμα νομιμότητας αλλά ηθικής. Ο καταναλωτής αγόραζε ένα κιλό και τώρα παίρνει 800 γραμμάρια», υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχουρίτης.

Ανατιμήσεων συνέχεια – Η ακρίβεια «καταπίνει» τα νοικοκυριά

Παράλληλα, η ασταμάτητη ακρίβεια συνεχίζει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, με τις τιμές στα βασικά αγαθά να ανεβαίνουν, παρά το μέτρο μείωσης τιμών που εφαρμόζεται σε 2.180 κωδικούς προϊόντων.



Σύμφωνα με στοιχεία τιμοληψίας του Flash.gr, οι αυξήσεις σε σχέση με πέρυσι είναι εντυπωσιακές:

Καφές espresso αλεσμένος 250 γρ.: 8,66€ → 10,82€

Βρεφικές πάνες Νο1 (50 τεμ.): 10,40€ → 11,44€

Σαμπουάν 400 ml: 3,62€ → 4,19€

Φακές ψιλές εισαγωγής 500 γρ.: 1,94€ → 2,30€

Φασόλια μέτρια εισαγωγής 500 γρ.: 2,07€ → 2,30€

Εκπρόσωποι των καταναλωτών επισημαίνουν ότι οι μειώσεις αφορούν κυρίως προϊόντα που δεν είναι πρώτης ανάγκης, γεγονός που κάνει τους πολίτες να μην βλέπουν καμία ουσιαστική διαφορά στο πορτοφόλι τους.