Γροιλανδία ώρα μηδέν: Αποφασισμένος 100% ο Τραμπ για δασμούς στην Ευρώπη

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αποφασισμένος να προχωρήσει «100%» στην επιβολή δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που αντιδρούν στο σχέδιό του οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν τον έλεγχο της Γροιλανδίας, κλιμακώνοντας τη σοβαρότερη έως σήμερα διπλωματική κρίση μεταξύ Ουάσιγκτον και Ευρώπης μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εμφανίζονται συσπειρωμένες γύρω από την υπεράσπιση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας, Λαρς Λέκε Ράσμουσεν, υπογράμμισε ότι «δεν μπορεί κανείς να απειλεί για να αποκτήσει εδάφη», ενώ η Βρετανίδα υπουργός Εσωτερικών Ιβέτ Κούπερ επανέλαβε πως το μέλλον της Γροιλανδίας αφορά αποκλειστικά τον λαό της και το Βασίλειο της Δανίας.

Θα κάνετε χρήση βίας; «No comment»

Σε δηλώσεις του στο NBC News, ο Τραμπ δεν απέκλεισε ούτε το ενδεχόμενο χρήσης βίας, αποφεύγοντας ωστόσο να δώσει σαφή απάντηση. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου θα επιβληθούν δασμοί 10% σε όλα τα εισαγόμενα βρετανικά προϊόντα, ποσοστό που –όπως είπε– θα αυξηθεί στο 25% από την 1η Ιουνίου, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία για την «αγορά» της Γροιλανδίας. Ανάλογα μέτρα προανήγγειλε για τη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία.

Η Δανία προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα έθετε εν αμφιβόλω το μέλλον του ΝΑΤΟ, το οποίο ιδρύθηκε το 1949. Ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, τόνισε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τη Δανία και τη Γροιλανδία για την ασφάλεια της Αρκτικής.

«Πληρωμένη» απάντηση ετοιμάζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να εξετάσει συντονισμένη απάντηση σε έκτακτη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, με την επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας να δηλώνει ότι «η κυριαρχία δεν αποτελεί αντικείμενο συναλλαγής».

Στο παρασκήνιο, η NORAD ανακοίνωσε μετακινήσεις αεροσκαφών προς τη διαστημική βάση Πίτουφικ στη Γροιλανδία, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για προγραμματισμένες δραστηριότητες σε πλήρη συνεννόηση με τη Δανία και τις τοπικές αρχές.