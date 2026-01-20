Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας: «Να είμαστε έτοιμοι» για πιθανή εισβολή

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Jens-Frederik Nielsen, παραδέχθηκε δημόσια ότι, αν και μια στρατιωτική εισβολή θεωρείται απίθανη, δεν μπορεί πλέον να αποκλειστεί πλήρως.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Nuuk, τόνισε πως «η κατάσταση απαιτεί ψυχραιμία, αλλά και προετοιμασία», καθώς η ρητορική από την Ουάσιγκτον ανεβάζει διαρκώς τον πήχη της έντασης.

Οδηγίες κρίσης στους πολίτες – Τρόφιμα για πέντε ημέρες

Η κυβέρνηση της Γροιλανδίας προχωρά στη σύσταση ειδικής ομάδας διαχείρισης κρίσεων, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων τοπικών αρχών. Στόχος είναι η ενημέρωση των πολιτών για ενδεχόμενες διαταραχές στην καθημερινότητα, με τις πρώτες οδηγίες να περιλαμβάνουν σύσταση για αποθέματα τροφίμων πέντε ημερών στα νοικοκυριά.

Η κίνηση δεν παραπέμπει σε άμεσο κίνδυνο, αλλά δείχνει ξεκάθαρα ότι το νησί περνά σε φάση αυξημένης ετοιμότητας.

Τραμπ, σημαία και «εθνική ασφάλεια»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ , επανέφερε ανοιχτά το ζήτημα της Γροιλανδίας, υποστηρίζοντας ότι η απόκτησή της είναι «ζήτημα εθνικής ασφάλειας».

Την ίδια ημέρα ανάρτησε εικόνα δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία εμφανίζεται να υψώνει αμερικανική σημαία στο νησί, μια συμβολική κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Η Γροιλανδία αριθμεί περίπου 57.000 κατοίκους, ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας, αλλά διαθέτει ευρεία αυτονομία, με εξαίρεση την άμυνα και την εξωτερική πολιτική.

Δανία και ΝΑΤΟ ενισχύουν την παρουσία στην Αρκτική

Η Δανία έχει ήδη ενισχύσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις στο νησί,ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης Arctic Endurance αξιωματικοί από τη Δανία και επτά ακόμη χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται στη Γροιλανδία.

Παράλληλα, η Κοινή Αρκτική Διοίκηση της Δανίας σχεδιάζει επέκταση των στρατιωτικών ασκήσεων, ακόμη και σε μόνιμη βάση, ενισχύοντας το μήνυμα αποτροπής.

«Μεγάλη πίεση – πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα»

Ο υπουργός Οικονομικών της Γροιλανδίας και πρώην πρωθυπουργός Mute B. Egede μίλησε ανοιχτά για «μεγάλη πίεση» που δέχεται το νησί, επισημαίνοντας ότι κανένα σενάριο δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Η δήλωση αποτυπώνει το κλίμα ανησυχίας που διαμορφώνεται σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο της Αρκτικής.

Εμπορικός πόλεμος στον ορίζοντα

Το γεωπολιτικό παζλ περιπλέκεται περαιτέρω από τις απειλές Τραμπ για επιβολή νέων δασμών από την 1η Φεβρουαρίου σε οκτώ χώρες του ΝΑΤΟ.

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Mette Frederiksen, προειδοποίησε ότι η Ευρώπη δεν θα μείνει άπραγη, μιλώντας για «σοβαρές συνέπειες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού».