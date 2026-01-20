Πρωθυπουργός Δανίας: «Μπορούμε να διαπραγματευτούμε τα πάντα εκτός από την κυριαρχία μας»

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες προτίθενται να αντιδράσουν εάν ο Ντόναλντ Τραμπ προχωρήσει στην απειλή του να επιβάλει δασμούς 10% για να τους αναγκάσει να δεχθούν πώληση της Γροιλανδίας. Η πρωθυπουργός της Δανίας ωστόσο δήλωσε ότι η κυριαρχία της χώρας δεν τίθεται προς αμφισβήτηση.

«Η Δανία είναι έτοιμη να συζητήσει με τις Ηνωμένες Πολιτείες θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια και την οικονομία της Γροιλανδίας, αλλά η κυριαρχία της δεν είναι στο τραπέζι», δήλωσε η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Μπορούμε να διαπραγματευτούμε τα πάντα», δήλωσε η Φρέντερικσεν στο κοινοβούλιο της Δανίας την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026. «Αλλά δεν μπορούμε να διαπραγματευτούμε τις πολύ θεμελιώδεις αξίες μας, την κυριαρχία, την ταυτότητα των χωρών μας και τα σύνορά μας. Τη δημοκρατία μας».

Τα σχόλιά της έρχονται καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες συσπειρώνονται για να υπερασπιστούν τη Δανία και τη Γροιλανδία ενάντια στον επεκτατισμό του Τραμπ, ενώ παράλληλα τείνουν το χέρι τους για μια διπλωματική λύση, όπως σημειώνει το Euronews.



Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε ότι εάν ο Τραμπ προχωρήσει και επιβάλει δασμούς 10% σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες για να αναγκάσει την πώληση της Γροιλανδίας, η οποία είναι πλούσια σε ορυκτά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα απαντήσει με μια «ακλόνητη, ενωμένη και αναλογική» απάντηση.

«Το να μας βυθίσουμε σε μια επικίνδυνη καθοδική πορεία θα βοηθούσε μόνο τους ίδιους τους αντιπάλους που είμαστε τόσο αφοσιωμένοι να κρατήσουμε μακριά από το στρατηγικό μας τοπίο», δήλωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας.

Στο μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος μίλησε επίσης στο Νταβός, δήλωσε ότι η Ένωση «δεν πρέπει να διστάζει» να χρησιμοποιήσει το Μέσο Καταπολέμησης του Καταναγκασμού, γνωστό και ως «εμπορικό μπαζούκα», στο τρέχον γεωοικονομικό περιβάλλον, αναφερόμενος τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Κίνα.

«Αυτό είναι τρελό. Λυπάμαι γι' αυτό, αλλά είναι συνέπεια απλώς της απρόβλεπτης κατάστασης και της άχρηστης επιθετικότητας», είπε ο Μακρόν, προσθέτοντας: «Πρέπει να παραμείνουμε πολύ ψύχραιμοι».

Αντιδρώντας στις δηλώσεις, ο Σκοτ ​​Μπέσεντ, υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, είπε στους Ευρωπαίους να «καθίσουν αναπαυτικά, να πάρουν μια βαθιά ανάσα, να μην ανταποδώσουν».



Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Τραμπ είχε εντείνει την προσπάθειά του να αποκτήσει τη Γροιλανδία, δημοσιεύοντας μια ψηφιακά δημιουργημένη φωτογραφία του να τοποθετεί μια αμερικανική σημαία στην ημιαυτόνομη περιοχή.