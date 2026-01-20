Make America Go Away: Τα κόκκινα καπέλα-παρωδία των MAGA, που έγιναν σύμβολο διαμαρτυρίας στη Δανία

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει την πίεση για τη Γροιλανδία, στη Δανία κόκκινα καπέλα-παρωδία στα καπέλα MAGA του Αμερικανού προέδρου, γίνονται σύμβολο διαμαρτυρίας.

Τα κόκκινα καπέλα του μπέιζμπολ που είναι όμοια με τα καπέλα MAGA του Ντόναλντ Τραμπ έχουν γίνει σύμβολο της αντίστασης της Δανίας και της Γροιλανδίας ενάντια στην απειλή του προέδρου των ΗΠΑ να κατασχέσει την αρκτική περιοχή.

REUTERS/Tom Little

Γράφουν «Make America Go Away» («Κάντε την Αμερική να φύγει», παρωδία του συνθήματος του Τραμπ «Make America Great Again») και έχουν γίνει ανάρπαστα, τόσο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσο και σε δημόσιες διαμαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης μιας διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη το Σαββατοκύριακο (17-18/01), όπως αναφέρει ο Guardian.



Τα καπέλα δημιουργήθηκαν από τον ιδιοκτήτη καταστήματος vintage ρούχων στην Κοπεγχάγη, Jesper Rabe Tonnesen. Οι πρώτες παρτίδες κυκλοφόρησαν το 2024, αλλά χωρίς να έχουν μεγάλη ανταπόκριση στο κοινό. Μέχρι που η κυβέρνηση Τραμπ κλιμάκωσε πρόσφατα τη ρητορική της για τη Γροιλανδία. Τώρα πλέον είναι ανάρπαστα.

REUTERS/Tom Little

«Όταν μια αντιπροσωπεία από τις ΗΠΑ πήγε στη Γροιλανδία, αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι πιθανότατα δεν ήταν αστείο - δεν είναι ριάλιτι, είναι πραγματικότητα», είπε ο Tonnesen. «Οπότε είπα, "Εντάξει, τι μπορώ να κάνω;" Μπορώ να επικοινωνήσω με έναν αστείο τρόπο, με ένα καλό μήνυμα και να ενώσω τους Δανούς για να δείξω ότι ο λαός της Δανίας υποστηρίζει τον λαό της Γροιλανδίας;».



Η ζήτηση ξαφνικά εκτοξεύτηκε μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο. Ο Tonnesen είπε ότι έχει πλέον παραγγείλει «αρκετές χιλιάδες».

Η αρχική έκδοση που σχεδίασε ο Tonnesen περιείχε ένα λογοπαίγνιο: «Nu det NUUK!» - μια παραλλαγή της δανέζικης φράσης «Nu det nok», που σημαίνει «Φτάνει πια!», αντικαθιστώντας το Nok με το Nuuk, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας.



«Κάντε την Αμερική ξανά έξυπνη»

Υπήρχε πολύς κόσμος που φορούσε τα συγκεκριμένα καπέλα σε μια συγκέντρωση το Σάββατο (17/01), όπου οι διαδηλωτές κυμάτιζαν κόκκινες και άσπρες σημαίες της Δανίας και της Γροιλανδίας και κρατούσαν πινακίδες που χλεύαζαν τις διεκδικήσεις των ΗΠΑ στην περιοχή.

REUTERS/Tom Little

«Όχι σημαίνει όχι», έγραφε μια πινακίδα. Μια άλλη έγραφε «Κάντε την Αμερική ξανά έξυπνη».



«Θέλω να δείξω την υποστήριξή μου στη Γροιλανδία και επίσης ότι δεν μου αρέσει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο κάτοικος της Κοπεγχάγης Lars Hermansen, ο οποίος φορούσε ένα από τα κόκκινα καπέλα.

Ένας άλλος διαδηλωτής που φορούσε αντίστοιχο καπέλο, ο Kristian Boye, είπε ότι η συγκέντρωση μπροστά από το δημαρχείο της Κοπεγχάγης μετέφερε ένα σοβαρό μήνυμα.

«Είμαι εδώ για να στηρίξω τους Γροιλανδούς, οι οποίοι περνούν μια πολύ δύσκολη περίοδο αυτή τη στιγμή», είπε. «Απειλούνται με εισβολή στη χώρα τους. Νομίζω ότι είναι εντελώς απαράδεκτο».