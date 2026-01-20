Ένας χρόνος Τραμπ: Δασμοί, μετανάστευση και αιχμές κατά συμμάχων - Τι είπε για το ΝΑΤΟ

Σε μια μακρά ενημέρωση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο, την Τρίτη (20/1), ο Ντόναλντ Τραμπ αποτίμησε τον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του, υιοθετώντας έντονο και συγκρουσιακό τόνο τόσο για την εσωτερική πολιτική όσο και για τις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έφτασε στο βήμα του Λευκού Οίκου κρατώντας έναν μεγάλο φάκελο με αρχεία που αποκαλεί λίστα με τα «επιτεύγματά» του. Έδειξε μερικούς από αυτούς στην αίθουσα και μίλησε κυρίως για τις μεταναστευτικές του πολιτικές των τελευταίων 12 μηνών. Κράτησε ψηλά μερικές φωτογραφίες ανθρώπων που έχουν συλληφθεί στη Μινεσότα, ισχυριζόμενος ότι είναι «εγκληματίες, παράνομοι αλλοδαποί».



Ο Αμερικανός πρόεδρος, που παραχώρησε έκτακτη συνέντευξη Τύπου πριν από το ταξίδι του στο Νταβός κι ενώ παραμένουν οι εντάσεις με την Ευρώπη για τη Γροιλανδία, αναφέρθηκε εκτενώς στα –κατά τον ίδιο– επιτεύγματα της κυβέρνησής του, κάνοντας λόγο για βαθιές αλλαγές στο ομοσπονδιακό κράτος και ενίσχυση της αμερικανικής οικονομίας, χωρίς ωστόσο να παραθέσει συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία. Υποστήριξε, μάλιστα, ότι «του χρόνου δεν θα υπάρχει εμπορικό έλλειμμα», επαναλαμβάνοντας τη γνωστή ρητορική του περί εμπορικής αυτάρκειας των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, αναφέρθηκε στα επεισόδια στη Μινεσότα, στη Βενεζουέλα και στην πορεία της οικονομίας τον πρώτο χρόνο της διακυβέρνησής του. «Ήταν μια εξαιρετική περίοδος», δήλωσε, αναφερόμενος στον πρώτο χρόνο της δεύτερης θητείας του.



Στο μεταναστευτικό, ο Τραμπ εμφανίστηκε αμετακίνητος, δηλώνοντας ότι οι επιχειρήσεις της κυβέρνησής του στοχεύουν «εγκληματίες χωρίς νόμιμο καθεστώς» και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή πολιτικής. «Δεν είναι πολύ αργά», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπερασπιζόμενος τη σκληρή γραμμή της διοίκησής του.

«Πληρωμένοι ταραξίες» οι διαδηλωτές στη Μινεσότα

Σχετικά με τον θάνατο της 37χρονης μητέρας στη Μινεσότα, ο πρόεδρος χαρακτήρισε τους διαδηλωτές «πληρωμένους ταραξίες». «Όταν πυροβολήθηκε, ήταν άλλη μία γυναίκα εκεί που έλεγε "ντροπή", τόσο δυνατά. Επαγγελματίας τραγουδίστρια της όπερας. Δεν ήταν κανονικό άτομο. Είναι επαγγελματίες ταραξίες που θέλουν να δουν τη χώρα μας να αποτυγχάνει», δήλωσε. Ο Τραμπ τόνισε ότι η ICE έχει συλλάβει 10.000 παράνομους μετανάστες στη Μινεσότα, τους οποίους χαρακτήρισε «εγκληματίες».

Κριτική στους Σομαλούς μετανάστες

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιτέθηκε στην κοινότητα των Σομαλών, λέγοντας ότι «έρχονται εδώ και γίνονται πλούσιοι χωρίς να εργάζονται», και παρουσίασε φωτογραφίες από εγκληματίες μετανάστες, υποστηρίζοντας ότι οι πράκτορες της ICE είναι «ήρωες». «Η Σομαλία δεν είναι καν χώρα… και αν είναι, θεωρείται σχεδόν η χειρότερη στον κόσμο», πρόσθεσε. Παράλληλα, επέκρινε τη Δημοκρατική βουλευτή Ilhan Omar, αποκαλώντας τους Σομαλούς μετανάστες «άτομα με πολύ χαμηλό IQ».

Πιθανή εμπλοκή της Ματσάδο στη Βενεζουέλα

Ο Τραμπ δήλωσε ότι πλέον «αγαπά» τη Βενεζουέλα και πρότεινε να «εμπλακεί με κάποιο τρόπο» η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο. «Ήταν πολύ ευγενική και έκανε κάτι απίστευτο πριν από λίγες ημέρες», σημείωσε, προσθέτοντας: «Ίσως μπορούμε να την εμπλέξουμε με κάποιο τρόπο». Ο πρόεδρος είχε συναντηθεί με τη Ματσάδο στο Λευκό Οίκο, όπου εκείνη του παρέδωσε το Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο ο Τραμπ υποστηρίζει ότι θα έπρεπε να είχε λάβει ο ίδιος.

Δασμοί: «Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο»

Ο Τραμπ ανέφερε ότι επισκέφθηκε ένα εργοστάσιο της Ford στο Μίσιγκαν, το οποίο πριν από δύο χρόνια ήταν έτοιμο να κλείσει, αλλά πλέον λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. «Τα δασμολογικά μέτρα το έκαναν αυτό», είπε, προσθέτοντας: «Δεν ξέρω τι θα κάνει το Ανώτατο Δικαστήριο». Σημείωσε ότι «έχουμε εισπράξει εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και, αν χάσουμε την υπόθεση, ίσως χρειαστεί να τα επιστρέψουμε», αλλά δεν είναι σίγουρος «αν αυτό θα γίνει εύκολα χωρίς να πληγούν πολλά άτομα». Υποστήριξε ότι οι δασμοί έχουν οδηγήσει σε «τεράστια εθνική ασφάλεια και καθόλου πληθωρισμό».

«Θα μάθετε για το πόσο μακριά θα φτάσω για τη Γροιλανδία»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αναφορές του στα διεθνή ζητήματα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη Γροιλανδία ζήτημα στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδέοντας το θέμα με την επιβολή εμπορικών πιέσεων και δασμών σε ευρωπαϊκές χώρες που, όπως είπε, διαφωνούν με τις αμερικανικές θέσεις. Ο Τραμπ ρωτήθηκε για την απειλή επιβολής δασμών στη Γροιλανδία και τι θα συμβεί εάν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί κατά της νομιμότητας της χρήσης των δασμών από τον ίδιο. «Αυτό που κάνουμε τώρα είναι ο καλύτερος, ισχυρότερος, ταχύτερος και λιγότερο περίπλοκος» τρόπος, επισήμανε και πρόσθεσε πως «έχουμε προγραμματίσει πολλές συναντήσεις για τη Γροιλανδία και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε αρκετά καλά». Όταν δέχθηκε την ερώτηση για το πόσο μακριά θα φτάσει για να αποκτήσει τη Γροιλανδία, απάντησε: «Θα το μάθετε».

«Πυρά» κατά Μακρόν

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν δίστασε να εξαπολύσει απειλές κατά του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας ότι θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς έως και 200% στα γαλλικά κρασιά, προκειμένου να εξασφαλίσει τη συναίνεσή του σε διεθνείς πρωτοβουλίες, ακόμη και σε ζητήματα «συμβουλίου ειρήνης».

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αν έχει μιλήσει με τον πρόεδρο Μακρόν ή τον Βρετανό πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ μετά την χθεσινή του ανάρτηση στο Truth Social, στην οποία επέκρινε το Ηνωμένο Βασίλειο για τον «σχεδιασμό να παραδώσει το νησί Ντιέγκο Γκαρσία», κάτι που χαρακτήρισε «πράξη μεγάλης βλακείας». Είπε ότι δεν έχει μιλήσει με κανέναν από τους ηγέτες, αλλά λέει ότι τα πάει καλά και με τους δύο. «Γίνονται λίγο σκληροί όταν δεν είναι κοντά μου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι του φέρονται καλά όταν είναι κοντά του.



Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης ότι η πολιτική του υπήρξε καθοριστική για τη διατήρηση της συνοχής του ΝΑΤΟ, ισχυρισμός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Σε πιο χαλαρό τόνο, δεν έλειψαν και οι χαρακτηριστικές ατάκες, όπως η αναφορά του στον «Κόλπο του Τραμπ», σχολιάζοντας ότι «ακούγεται ωραίο», αλλά και η αυτοκριτική ότι «ίσως έχω κακούς ανθρώπους στις δημόσιες σχέσεις».

Συνεχίζοντας είπε ότι «κανείς» δεν έχει κάνει περισσότερα για το ΝΑΤΟ από αυτόν. «Νομίζω ότι ως επί το πλείστον θα σας το πουν αυτό», λέει. «Νομίζω ότι θα μπορούσατε να ρωτήσετε τον γενικό γραμματέα [του ΝΑΤΟ] σχετικά με αυτό». Πρόσθεσε: «Ξοδεύουμε τεράστια ποσά χρημάτων στο ΝΑΤΟ και ξέρω ότι θα τους σώσουμε, αλλά πραγματικά αμφιβάλλω αν θα έρθουν και αυτοί στο πλευρό μας».



Υπενθυμίζεται ότι σε μια προηγούμενη ανάρτηση στο Truth Social , ο Τραμπ φαίνεται να δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο οθόνης ενός μηνύματος του επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, ο οποίος λέει στον Τραμπ ότι είναι «δεσμευμένος να βρει έναν δρόμο προς τα εμπρός» στο θέμα της Γροιλανδίας.

Ερωτηθείς για το σχεδιαζόμενο Συμβούλιο Ειρήνης και το αν θα ήθελε αυτό να αντικαταστήσει τα Ηνωμένα Έθνη, απάντησε: «Ίσως», συμπληρώνοντας ότι ο ΟΗΕ «δεν είναι πολύ χρήσιμος». Υποστήριξε ότι το σώμα έχει δυνατότητες, αλλά ότι ποτέ δεν σκέφτηκε να πάει σε αυτούς για να διευθετήσει τυχόν πολέμους.