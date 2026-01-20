Ο Μακρόν «σηκώνει το γάντι» στην κόντρα με τον Τραμπ: Η Ευρώπη προτιμά τον σεβασμό όχι τους νταήδες

Ανοιχτά επικριτικός στις κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε από βήματος του World Economic Forum στο Νταβός, ο Εμανουέλ Μακρόν.

Συγκεκριμένα, κατήγγειλε την επιβολή «νέων, απαράδεκτων δασμών» από τις ΗΠΑ, τονίζοντας ότι η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο σοβαρή όταν οι δασμοί αυτοί «χρησιμοποιούνται ως μέσο πίεσης». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «οι Ηνωμένες Πολιτείες απαιτούν μέγιστες παραχωρήσεις», στο πλαίσιο μιας εμπορικής στρατηγικής που, κατά τον ίδιο, στρέφεται ευθέως κατά των ευρωπαϊκών συμφερόντων. Την ίδια ώρα, τόνισε ότι «η Ευρώπη επιλέγει τον σεβασμό αντί της βίας και το κράτος δικαίου αντί του νόμου του ισχυρότερου».



Ο Γάλλος πρόεδρος μίλησε για μια αμερικανική «ανταγωνιστική στρατηγική» που έχει στόχο να «αποδυναμώσει και να υποτάξει την Ευρώπη», επισημαίνοντας ότι η ήπειρος διαθέτει «πολύ ισχυρά εργαλεία» στον τομέα του εμπορίου και ότι πρέπει να τα «χρησιμοποιεί» κάθε φορά που «δεν τυγχάνει σεβασμού».

Προς αυτή την κατεύθυνση, επανέφερε το ενδεχόμενο ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αντιεξαναγκασμού, τον οποίο χαρακτήρισε «μπαζούκα» σε περίπτωση εμπορικού πολέμου.



Έκανε επίσης λόγο για μια ευρύτερη διεθνή συγκυρία «αστάθειας και ανισορροπιών», τόσο σε επίπεδο ασφάλειας όσο και οικονομίας. Προειδοποίησε για μια «ολίσθηση προς την αυταρχικότητα και την αυξημένη χρήση βίας», σημειώνοντας ότι «οι συγκρούσεις έχουν πλέον γίνει ο κανόνας» στη διεθνή σκηνή.



Αναφέρθηκε επίσης στη διαφορά στρατηγικής μεταξύ των ευρωπαϊκών, αμερικανικών και κινεζικών αγορών, μιλώντας για την «υπερβολική επένδυση της Κίνας και την έλλειψη ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης». Όπως τόνισε, «η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στο πρόβλημα της χαμηλής ανάπτυξης και του χαμηλού ΑΕΠ ανά κάτοικο», αναγνωρίζοντας ότι η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα υστερεί σημαντικά σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Εμανουέλ Μακρόν απηύθυνε έκκληση για ενίσχυση του διεθνούς διαλόγου, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να επιδιώξουμε περισσότερη ανάπτυξη και σταθερότητα».