Βολές Μερτς κατά Τραμπ: «Κίνδυνος κλιμάκωσης των διατλαντικών σχέσεων από τις απειλές για δασμούς»

Την στήριξή του στην Δανία και στον λαό της Γροιλανδίας εξέφρασε ο καγκελάριος της Γερμανίας ΦΦρίντριχ Μερτς ρίντριχ Μερτς, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι οι απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή δασμών «υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις».



«Στέκουμε αποφασισμένοι και ενωμένοι στο πλευρό της Δανίας και του λαού της Γροιλανδίας. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, έχουμε δεσμευτεί να ενισχύσουμε την ασφάλεια στην Αρκτική. Οι απειλές για δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ υπονομεύουν τις διατλαντικές σχέσεις και ενέχουν τον κίνδυνο κλιμάκωσης», δήλωσε πριν από λίγο ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στο «Χ».

We stand united and coordinated with Denmark and the people of Greenland. As a member of NATO, we are committed to strengthening Arctic security as a shared transatlantic interest. Tariff threats undermine transatlantic relations and risk a dangerous downward spiral. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) January 18, 2026

Επιστροφή από τη Γροιλανδία

Στο μεταξύ η αναγνωριστική ομάδα των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων αναχωρεί σήμερα Κυριακή από τη Γροιλανδία έχοντας ολοκληρώσει την αποστολή της, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Bundeswehr, διαψεύδοντας πληροφορίες ότι οι 15 Γερμανοί στρατιώτες επιστρέφουν νωρίτερα του προβλεπόμενου.



«Η αναγνωριστική αποστολή απέδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα για όλους και η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί τώρα στη Γερμανία. Η αποστολή δεν διεκόπη, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα», δήλωσε εκπρόσωπος της επιχειρησιακής διοίκησης των ενόπλων δυνάμεων στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa.



Οι στρατιώτες, οι οποίοι έφθασαν στη Γροιλανδία το απόγευμα της Παρασκευής, αναχωρούν σήμερα από το Νουούκ με ενδιάμεση στάση στην Κοπεγχάγη.

Η αποστολή των στρατιωτών

Σύμφωνα με το περιοδικό Der Spiegel, η αποστολή τους περιελάμβανε τη διερεύνηση των επιλογών για την ασφάλεια της Γροιλανδίας από απειλές όπως π.χ. από τη Ρωσία.



Οι ΗΠΑ είχαν προσκληθεί να συμμετάσχουν, αλλά αρνήθηκαν. Επιπλέον, χθες το βράδυ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή επιπλέον δασμών ύψους 10% από την 1η Φεβρουαρίου και 25% από 1η Ιουνίου εναντίον των οκτώ ευρωπαϊκών χωρών που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αποστολή.