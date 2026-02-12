Politico: Ο Μερτς καλεί τους Γερμανούς να δουλεύουν περισσότερο - «Πάρτε παράδειγμα τους Έλληνες»

Σε μια ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη εκστρατεία έχει επιδοθεί ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, προκειμένου να πείσει το εργατικό δυναμικό της χώρας του να… δουλεύει περισσότερο για να στηρίξει την οικονομία.

Μάλιστα, όπως αναφέρει το περιοδικό Politico, κάποια από τα μηνύματα του ηγέτη της Γερμανίας, μοιάζουν σαν να λένε: «Μην είστε τόσο τεμπέληδες».

Σε διάφορες δηλώσεις του το τελευταίο διάστημα, ο Μερτς έχει υποστηρίξει ότι οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετές ώρες και παίρνουν πάρα πολλές αναρρωτικές άδειες.

Η έκκληση του Γερμανού καγκελάριου στους πολίτες της χώρας του να εργάζονται σκληρότερα έρχεται καθώς αγωνίζεται να ανατάξει την -επί χρόνια- στάσιμη οικονομία της Γερμανίας, προωθώντας πολιτικές που στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την εντατικοποίηση της εργασίας.

Παράλληλα, το αφήγημα αυτό έρχεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη στιγμή στη Γερμανία πριν από σειρά εκλογικών αναμετρήσεων στα κρατίδια της χώρας που αναμένεται να αποτελέσουν «crash test» για το κυβερνών κόμμα του Μερτς, ενώ η Ακροδεξιά βρίσκεται σε άνοδο.

Φωτό: Reuters

«Πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα»

«Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», δήλωσε ο Φρίντριχ Μερτς, κατά τη διάρκεια πρόσφατης ομιλίας του σε βιομηχανικές μονάδες στην ανατολική Γερμανία, επισημαίνοντας τη μερική απασχόληση ως πρόβλημα.

«Για να το θέσω ακόμη πιο ωμά: η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας δεν θα είναι αρκετά για να διατηρήσουν το τρέχον επίπεδο ευημερίας της χώρας μας στο μέλλον, για αυτό και πρέπει να εργαστούμε σκληρότερα», υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο νοτιοδυτικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, όπου οι συντηρητικοί προηγούνται μονοψήφια στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών της 8ης Μαρτίου, ο Μερτς υπερθεμάτισε, καταδικάζοντας τον μέσο όρο των ημερήσιων αναρρωτικών αδειών που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι Γερμανοί - σχεδόν τρεις εβδομάδες ετησίως, που -όπως είπε- ξεπερνούν κατά πολύ τον μέσο όρο της ΕΕ.

«Είναι όντως σωστό αυτό; Είναι όντως απαραίτητο;», αναρωτήθηκε ο Μερτς. «Μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε καλύτερα κίνητρα για να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να εργάζονται αντί να παίρνουν άδεια ασθενείας όταν είναι άρρωστοι;». «Σε αυτήν την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, πρέπει να επιτύχουμε μαζί υψηλότερη οικονομική απόδοση από ό,τι επιτυγχάνουμε σήμερα», πρόσθεσε.

Ο Φρίντριχ Μερτς. Φωτό: Reuters

«Μπλόκο» δια νόμου στη μερική απασχόληση

Οι Γερμανοί κατατάσσονται σχεδόν στο τέλος της ΕΕ -τρίτοι από το τέλος- όσον αφορά τον μέσο όρο των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που συγκέντρωσε η στατιστική υπηρεσία της χώρας.

Βασικός λόγος είναι ότι το ποσοστό των Γερμανών εργαζομένων που επιλέγουν μερική απασχόληση βρίσκεται σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Οι Συντηρητικοί του Μερτς πρότειναν πρόσφατα ένα μέτρο για την αύξηση των συνολικών ωρών εργασίας, τερματίζοντας το «νόμιμο δικαίωμα» σε μερική απασχόληση, εκτός εάν ένας εργαζόμενος έχει ειδικό λόγο, όπως υποχρεώσεις φροντίδας παιδιών ή συνεχιζόμενη εκπαίδευση.

Η πρόταση με τίτλο «Κανένα νόμιμο δικαίωμα στη μερική απασχόληση ως τρόπο ζωής», εξόργισε αρκετούς Γερμανούς. Πολλές γυναίκες στη Γερμανία, οι οποίες εργάζονται με μερική απασχόληση πολύ πιο συχνά από τους άνδρες, ένιωσαν ότι στοχοποιούνται.

«Είναι ανάγκη, όχι τρόπος ζωής»

«Αυτή δεν είναι μια επιλογή τρόπου ζωής που έχω κάνει», δήλωσε μια γυναίκα που εργάζεται σε θέση μερικής απασχόλησης στη Ρηνανία-Παλατινάτο –ένα κρατίδιο στη δυτική Γερμανία που ετοιμάζεται για εκλογές στις 22 Μαρτίου. Όπως εξήγησε η ίδια, το κάνει αυτό για να φροντίσει τον γιο και τη μητέρα της.

Οι δηλώσεις του Μερτς για τη μερική απασχόληση και τις αναρρωτικές άδειες προκάλεσαν επίσης μεγάλο κύμα αντιδράσεων στα social media, με τους χρήστες να κάνουν ένα λογοπαίγνιο. Μετέτρεψαν τη φράση «η μερική απασχόληση ως τρόπος ζωής» στο «μπορώ ακόμα να δουλέψω!», μια φράση από σκηνή στην κωμωδία του 1975 «Monty Python and the Holy Grail». Εκεί, ένας ιππότης που μόλις έχασε τα άκρα του στη μάχη δηλώνει ότι εξακολουθεί να θέλει να πολεμήσει - ή στην περίπτωση της Γερμανίας, να εργαστεί.

Freepik

Απογοήτευση στις δημοσκοπήσεις

Η πολιτική ζημιά στον Γερμανό καγκελάριο και τους Συντηρητικούς φαίνεται σημαντική. Τα δύο τρίτα των Γερμανών αντιτίθενται στην πρόταση της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης (CDU) να δυσκολέψει, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, την εργασία μερικής απασχόλησης, σύμφωνα με την έρευνα της ARD-DeutschlandTrend της Γερμανίας.

Επιπλέον, το συντηρητικό κόμμα χάνει πόντους σε ένα πεδίο που εκτιμάται ότι αποτελούσε ένα από τα βασικά του ατού: την οικονομία. Μόνο το 31% των Γερμανών, που συμμετείχαν στην έρευνα, δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τους συντηρητικούς του Μερτς για τη βελτίωση της οικονομίας. Αυτό εξακολουθεί να ξεπερνά τα άλλα κόμματα, αλλά είναι 6 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από πέρσι - ισοφαρίζοντας την χαμηλότερη καταγεγραμμένη βαθμολογία των συντηρητικών στο πεδίο της οικονομίας.

Επομένως, δεν αποτέλεσε έκπληξη όταν το κόμμα του Μερτς, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφαίρεσε τη φράση «η μερική απασχόληση ως τρόπος ζωής» από την πρόταση για αύξηση των ωρών εργασίας που θα εξεταστεί σε συνέδριο του CDU στα τέλη Φεβρουαρίου.

«Κάντε το όπως οι Έλληνες»

Πάει ο καιρός που οι Έλληνες θεωρούνταν, από Γερμανούς πολιτικούς, οι «τεμπέληδες» της Ευρώπης. Τώρα συμβαίνει μάλλον το αντίθετο.

Η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας με τις περισσότερες ώρες εργασίας στην ΕΕ και ο Μερτς παρουσιάζει τη χώρα μας ως ένα είδος μοντέλου προς μίμηση, παρά το γεγονός ότι η παραγωγικότητα της εργασίας στη Γερμανία παραμένει πολύ υψηλότερη.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο πέρσι, ο Μερτς επαίνεσε την Αθήνα για την απορρύθμιση στην αγορά εργασίας. «Συνιστώ σε όλους στη Γερμανία που πιστεύουν ότι είναι απαίσιο και παράλογο να εργάζονται 40 ώρες την εβδομάδα... να ρίξουν μια ματιά στην Ελλάδα», είπε ο Μερτς δίπλα στον Μητσοτάκη. «Σίγουρα μπορούμε να μάθουμε κάτι από την Ελλάδα σε αυτό το θέμα», πρόσθεσε.

Φωτο: Γραφείο Τύπου Πρωθυπουργού

Ωστόσο, δεδομένων των ισχυρών κοινωνικών αντιδράσεων σε τέτοιες προτάσεις και του γεγονότος ότι ο Μερτς κυβερνά σε συνασπισμό με το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD), το οποίο προστατεύει τους ισχύοντες κανόνες στην αγοράς εργασίας, ο καγκελάριος έχει λίγες άμεσες λύσεις για τη χρόνια έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και τη στασιμότητα της παραγωγικότητας στη Γερμανία.

Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το Politico, το πιο άμεσο πρόβλημα του Μερτς μπορεί να μην είναι ότι ο κόσμος… αποφεύγει να εργάζεται σκληρά, αλλά μάλλον η αυξανόμενη έλλειψη θέσεων εργασίας στον βιομηχανικό τομέα που εδώ και καιρό έδινε «τον τόνο» σε μια οικονομία προσανατολισμένη στις εξαγωγές. Οι άνεργοι στη Γερμανία ξεπέρασαν πρόσφατα τα 3 εκατομμύρια ανθρώπους, φτάνοντας σε υψηλό 12 ετών.

«Έχουμε ήδη αποφασίσει πολλά μέτρα για να βοηθήσουμε την οικονομία», δήλωσε ο Μερτς σε μια ανάρτησή του στο X, μετά τη δημοσιοποίηση αυτών των στοιχείων. «Αλλά δεν είναι αρκετό».