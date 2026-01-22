Η συμφωνία με τη Mercosur πιθανότατα σε προσωρινή ισχύ από τον Μάρτιο, λέει διπλωμάτης της ΕΕ

Τον ερχόμενο Μάρτιο πιθανότατα θα τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή η συμφωνία της ΕΕ με τη Mercosur, παρά την επικείμενη αμφισβήτηση στο ανώτατο δικαστήριο της ένωσης.

Η συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με χώρες της Νότιας Αμερικής πιθανότατα θα εφαρμοστεί προσωρινά ήδη από τον Μάρτιο, δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Reuters την Πέμπτη, παρά την επικείμενη αμφισβήτηση στο ανώτατο δικαστήριο της ένωσης.

Οι ευρωβουλευτές κατάφεραν πλήγμα στην αμφιλεγόμενη εμπορική συμφωνία με τη Βραζιλία, την Αργεντινή, την Παραγουάη και την Ουρουγουάη χθες Τετάρτη (21/1), παραπέμποντάς την στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, μια διαδικασία που ενδεχομένως να φέρει καθυστέρηση δύο χρόνων στην εφαρμογή της.

Πότε ξεκινά να εφαρμόζεται

«Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα εφαρμοστεί προσωρινά μόλις την επικυρώσει η πρώτη χώρα της Mercosur», δήλωσε ένας διπλωμάτης της ΕΕ στο Reuters.

«Αυτό πιθανότατα θα συμβεί με την Παραγουάη τον Μάρτιο», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Η ΕΕ υπέγραψε το μεγαλύτερο εμπορικό σύμφωνο που έχει συναφθεί ποτέ με τα μέλη της Mercosur το Σάββατο μετά από 25 χρόνια διαπραγματεύσεων και η καθυστέρηση έχει προκαλέσει απογοήτευση σε πολλές επιχειρήσεις στη Γερμανία και σε έναν από τους κύριους υποστηρικτές της, τον καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Δεν θα μας σταματήσουν»

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε, σε ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός ότι λυπάται για την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία σήμαινε ότι είχε τεθεί ένα ακόμη εμπόδιο.

«Αλλά να είστε σίγουροι: Δεν θα μας σταματήσουν. Η συμφωνία της Mercosur είναι δίκαιη και ισορροπημένη. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση αν θέλουμε να έχουμε υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη», δήλωσε την Πέμπτη.

Οι υποστηρικτές της υποστηρίζουν ότι η συμφωνία είναι σημαντική για την αντιστάθμιση των απωλειών επιχειρήσεων λόγω των αμερικανικών δασμών και για τη μείωση της εξάρτησης από την Κίνα.

Οι επικριτές, με επικεφαλής τη Γαλλία, λένε ότι θα αυξήσει τις εισαγωγές φθηνού βοδινού κρέατος, ζάχαρης και πουλερικών και θα μειώσει τις τιμές των ευρωπαϊκών αγροτικών προϊόντων.